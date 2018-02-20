Kış geceleri kilo aldırıyor

Yanlışbeslenmeve hareketsizyaşamkilo alımınınartmasınaneden oluyor. TV karşısında yenilenyiyecekler, bu duruma davetiyeçıkarıyor. Avrasya Hastanesi'ndenBeslenme ve DiyetUzmanı Seda Dursun, kış aylarındaartan kilo alımıyla ilgiliipuçları veriyor.
CİPS DEĞİL CEVİZ YİYİN Düşen sıcaklıklar ile vücut, ısısınıartırmaya çalışıyor. Bu ısıyıyediğimiz besinlerin enerjisiylekarşılamayaçalışıyor.Artan yemeisteği, kilolarıberaberindegetiriyor.Kış aylarında daha çok enerjisiyüksek karbonhidratlı besinleritercih ediliyor. Hazır paketli gıdalar,kızartmalar, cips ve çekirdekgibi işlenmiş gıdalar hızlı kilo alımınınönünü açıyor. Kilo almaktankorunmak için mevsim sebzeve meyvelerinin tüketilmesi gerekiyor.Bağışıklık sistemini güçlendirecekA, C, E vitaminleriile ceviz, badem ve fındık gibiatıştırmalıklar öneriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.