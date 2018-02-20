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geceleri kilo aldırıyor

Kış geceleri kilo aldırıyor
Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam kilo alımının artmasına neden oluyor. TV karşısında yenilen yiyecekler, bu duruma davetiye çıkarıyor. Avrasya Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Dursun, aylarında artan kilo alımıyla ilgili ipuçları veriyor.

CİPS DEĞİL CEVİZ YİYİN
Düşen sıcaklıklar ile vücut, ısısını artırmaya çalışıyor. Bu ısıyı yediğimiz besinlerin siyle karşılamaya çalışıyor. Artan yeme isteği, kiloları beraberinde getiriyor. Kış aylarında daha çok enerjisi yüksek karbonhidratlı besinleri tercih ediliyor. Hazır paketli gıdalar, kızartmalar, ve çekirdek gibi işlenmiş gıdalar hızlı kilo alımının önünü açıyor. Kilo almaktan korunmak için mevsim sebze ve meyvelerinin tüketilmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirecek A, C, E vitaminleri ile ceviz, badem ve fındık gibi atıştırmalıklar öneriliyor.
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