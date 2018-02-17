Her hastalık iyileşir
Prof. Dr. Canan Karatay yine ezberleri bozdu: Başta diyabet olmak üzere tüm kronik hastalıklar iyileşebilir...
İLACA mahkum olmuş, 'ölene kadar bu ilaçları içeceksin' diye beyinleri yıkanmış diyabet hastalarının ve diğer kronik dejeneratif hastalıklardan muzdarip insanların, bu hastalıkların kalıcı olarak tedavi edilebileceğini ve ilaçlardan kurtulabileceğini bilmek en insani haklarıdır. Yani başta diyabet olmak üzere tüm kronik dejeneratif hastalıklar iyileştirilebilir.
DOĞALLIKLARINI kaybetmiş, işlenmiş, bozulmuş, kimyasallarla boyanmış, ilaçlanmış, yapaylaştırılmış makro besinler, yani yediğimiz sağlıksız proteinler, karbonhidratlar ve trans yağlar, hücrelerin normal çalışmasını engellemeye başlayınca, vitamin ve mineraller de vücuda yeterli oranda giremiyor ya da vücutta etkili bir şekilde üretilemiyor.
VÜCUTTA yeterli miktarda katalizör ya da kofaktör bulunmadığı zaman, tüm hücrelerin yanı sıra, beynin, sinir, bağışıklık sistemleriyle bütün doku ve organlarda bozukluk ve aksaklıklar ortaya çıkar.
HANGİ hastalıklar iyileşir diye baktığımızda, kronik inflamasyon, insülin direnci, obezite, diyabet, hipertansiyon, haşimato, depresyon, unutkanlık, kronik artrit, eklem ve kas ağrıları, polikistik over, fibrokistik meme, fibromiyalji, kanser ve tüm kronik dejeneratif hastalıkların iyileşmesi mümkün.
GENETİK ve 'iyileşmez' söyleminin unutulması şart. Kan şekeri ve insülin hormonunun kanda uzun süre yüksek seyrederse mikropsuz kronik yangın başlar. Önemli olan bu yangını başlatmamaktır.
Prof. Dr. Karatay, "Mutluluk hormonu serotoninin yüzde 90'ı bağırsaklardaki dost bakteriler tarafından üretiliyor. Bu nedenle lahana, karnabahar, turp, soğan, sarımsak gibi doğal prebiyotikler ve doğal ev yoğurdu çok önemli" dedi.
Etiketler: Canan Karatay , diyabet
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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