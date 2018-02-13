Kalbini rüzgardan koru

Havaların soğuması özellikle kalp ve yüksek tansiyon hastalarını tehdit ediyor. Bu aylarda 36-37 derece olan vücut ısısı düşmeye başlıyor. Vücut sıcaklığını koruyabilmek için kalp daha fazla kan pompalıyor. Ayrıca kalp damarlarında büzüşme; nabız sayısında ve kan basıncında artma meydana geliyor. Göğüs ağrısı, ritm bozuklukları, hipertansiyon atakları, kalp krizi ve ani ölümlerin görülme riski artıyor. KardiyolojiUzmanı Prof. Dr.Osman Akdemir ise uyarıyor. Kalp ve tansiyon hastalarının soğuk havalarda dışarda değil, evde spor yapmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Akdemir, şöyle devam ediyor: "Soğukhavalarda rüzgâra karşıdeğil; rüzgârı arkanızaalarak yürüyün. Kalın giyinmeyin. Tansiyon yükselmesine ve ritim problemlerine neden olduğundan grip ilaçlarını doktor kontrolünde alın. Bol bol C vitamini içeren meyve ve sebze tüketin..."
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