;
Yol Durumu
  1. Hardalla mutlu kal!

Boğaz sı sevmez sıcağı

Boğaz ağrısı sevmez sıcağı
Kış aylarında özellikle solunum yolu hastalıkları artıyor. Uzmanlar, toplumda yaygın olan 'Sıcak çorba, çay içersem geçer' düşüncesinin yanlış olduğunun altını çiziyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ataman Güneri, sıcağın boğazdaki hissini artırdığını ve iyileşme sürecini geciktirdiğini belirtiyor. Tam tersine dışarıdan soğuk uygulamaların yapılması gerektiğini söylüyor. "Sıcak boğazdaki enfeksiyonu artırır. Ağrı hissini çoğaltır" diyor. Şöyle devam ediyor: "Yani olan kişiye sıcak bir şeyler vermenin çok esprisi yoktur. Sıvı gıda, yumuşatıcı gıdalar yutması kolay gıdalar verilmelidir. Çünkü ağrı hissi ve ağrı duyusu her hareketle ve bir uyarıda artan bir duyudur. Onu ne kadar hareketsiz bırakırsak kişi o kadar az ağrı hissedecektir."
Etiketler: ,
  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar