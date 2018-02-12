Boğaz ağrısı sevmez sıcağı

Kış aylarında özellikle solunum yolu hastalıkları artıyor. Uzmanlar, toplumda yaygın olan 'Sıcak çorba,çay içersem geçer' düşüncesinin yanlış olduğunun altını çiziyor. Kulak BurunBoğaz ve Baş BoyunCerrahisi UzmanıProf. Dr. AtamanGüneri, sıcağın boğazdaki ağrı hissini artırdığını ve iyileşme sürecini geciktirdiğini belirtiyor. Tam tersine dışarıdan soğuk uygulamaların yapılması gerektiğini söylüyor. "Sıcak boğazdakienfeksiyonu artırır.Ağrı hissini çoğaltır" diyor. Şöyle devam ediyor: "Yani boğaz ağrısı olan kişiye sıcak bir şeyler vermenin çok esprisi yoktur. Sıvı gıda, yumuşatıcı gıdalar yutması kolay gıdalar verilmelidir. Çünkü ağrı hissi ve ağrı duyusu her hareketle ve bir uyarıda artan bir duyudur. Onu nekadar hareketsizbırakırsakkişi o kadar azağrı hissedecektir."
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