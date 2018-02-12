Böbrek taşına günde 1 bardak süt
Dayanılmaz ağrılara neden olan böbrek taşı, hastaların hayatını karartıyor. Hakkında pek çok yanlış bilgi bulunan bu taşların oluşunu önlemek için uzmanlar, “Günde 1 bardak süt için” diyor...
Yanlış: Böbrek taşında süt ve süt ürünleri kısıtlanması taş tekrarlama oranını azaltır.
Doğru: Geçmişte doğrulu tartışılan bu bilgi günümüzde yapılan araştırmalarla çürütülmüş durumdadır. Yeni bilimsel çalışmalarda kalsiyum kısıtlamasının aksine her gün süt içmenin taş hastalığı tekrarlama riskini %33'e varan oranda azalttığı bildirilmektedir. Bu nedenle hekiminizin tavsiyesi olmadan süt ve süt ürünleri tüketiminizi kısıtlamayın.
Yanlış: şifalı sular böbrek taşlarına iyi gelir.
Doğru: Hastaların yaptığı en büyük hataların başında, hekime başvurmaya gerek duymadan şifalı sulardan yararlanmak geliyor. Yapılan tıbbı araştırmalar sonucu hiçbir suyun böbrek taşını eritmediği ve tekrarlama riskini azaltmadığı görülmüştür.
Yanlış: bitki karışımları taş düşürmeyi kolaylaştırır.
Doğru: Bitkisel tedaviler, mutlaka uzman hekimin kontrol ve asıl tedaviye destek amacıyla kullanılabilir. Bilinmeyen bitkilerin karışımları, doz ayarı yapılamadığı için zararlı bir hale dönüşebilir. Vücuttaki elektrolit dengesini bozabilir ve taş oluşumunu artırabilir. Bu nedenle uzmanlar, yan etkilerini bilinmeyen bitki ve bitki özlerini denememeyi öneriyor.
Yanlış: Balıkgözü, balık taşı, böbrek taşı hastalığına iyi gelir .
Doğru: Tıbbi hiçbir dayanağı olmayan bu tarz yaklaşımlar, kişiye sağlık yerine daha büyük problemler getirebilir. Tıbben böbrek taşına iyi gelen herhangi bir balık ve bu balıkların tanımlanmış herhangi bir bölümü yoktur.
Etiketler: Ağrı , süt ürünleri , Böbrek taşı
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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