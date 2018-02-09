Şeker felç edebilir
Prof. Dr. Talip Asil, inmeye karşı uyardı: Şeker hastalarında felç geçirme riski 2 kat artıyor. Hastalık ani baş ağrısı, yutma güçlüğü ve denge kaybıyla kendisini gösteriyor. Dengeli beslenme, egzersiz ve kilo kontrolü hayat kurtarıyor
RİSKİ AZALTIN
Diyabet hastalarında inme riski 2 kat artıyor. İnme gelişme riski, diyabetli genç hastalarda daha yüksek görülüyor. Yani diyabetik hastalar daha erken yaşta inme geçirme tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyor. Diyabet, kişilerde ayrıca yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği ve kalp hastalıklarına da yol açarak kişilerin dolaylı yollarla da inme riski yaşamasına neden olabiliyor. İnme şiddeti de diyabetik hastalarda daha fazla görülebiliyor. İnmeli bir hastada kan şekerinin yüksek olması, inme şiddetini doğrudan arttırıyor. Ayrıca diyabetli hastalarda inmenin tekrar etme ihtimali de yüksek oluyor. Diyabet hastaları, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kan şekeri kontrolüyle inme riskini yüzde 57 oranında azaltabiliyor. Yağlı besinlerden kaçırmak, fiziksel aktiviteyi arttırmak ve kilo kontrolü, diyabet ve dolayısıyla felç riskini azaltıyor.
40 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT!
Diyabetli hastalarda şah damarı olarak bilinen karotis damarında darlık görülebiliyor. Karotis damarında darlık olması da beyin dokusunun kansız kalmasına yol açarak inme riskini arttırıyor. Bu nedenle diyabeti olan 40 yaş üstü hastaların mutlaka doktor kontrolünde kalması gerekiyor.
BAŞ DÖNMESİ VE YUTMA GÜÇLÜĞÜNÜ HAFİFE ALMAYIN
İnme, birçok belirtiyle kendisini gösteriyor. İnmeyi işaret eden belirtiler ortaya çıkınca, vakit kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor. İnmede ilk 4.5 saat hayati önem taşıyor. Zamanında müdahaleyle hasta sağlığına kavuşabiliyor. Hastalık riskine karşı şu belirtileri dikkate almak gerekiyor:
Yüzde, kolda ve bacakta görülen güçsüzlük ya da uyuşukluk
Baş dönmesi
Anlama güçlüğü
Konuşma güçlüğü
Denge kaybı yaşanarak açıklanamayan düşmeler
Bir veya iki gözde bulanık ya da görmede azalmalar
Şiddetli ve ani baş ağrıları
Yutma güçlüğü
BUNLARI TÜKETİN
UZMANLAR, diyabet ve dolayısıyla inme riskini azaltan besinleri şöyle sıraladı:
BADEM VE CEVİZ: Badem ve cevizdeki yüksek lif, kan şekerini dengeliyor.
TARÇIN: Yarım çay kaşığı tarçın, kan şekerini düzenliyor.
ZERDEÇAL: Bileşimindeki 'kurkumin' adlı madde ile insülin direncini azaltıyor, kan şekerini düşürüyor.
TAM TAHILLAR: Kan şekerini dengeliyor. Tam buğday, çavdar gibi yüksek posalı ve düşük glisemik indeksli ekmek tüketin.
YULAF EZMESİ: Yulaftaki beta glukan, kan şekeri dengesini sağlamaya yardımcı oluyor. Yulaf ezmesine süt ya da yoğurt ekleyerek kan şekerini dengeleyecek bir öğün elde edebilirsiniz.
KURU BAKLAGİLLER: Kan şekerini yavaş yükseltip yavaş düşürüyor. YOĞURT: Yüksek kalitede protein içeren yoğurt, kan şekerini dengeliyor.
BUNLARI TÜKETMEYİN
Diyabeti olanlar için zararlı gıdalar: Beyaz ekmek, pirinç, makarna, kola, salep, boza, şeker, hamur işi, kızartılmış yiyecekler, sakatat ve şarküteri ürünleri...
Etiketler: yüksek tansiyon , şeker hastalığı
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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