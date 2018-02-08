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kemikleri bitiriyor

Havasız ve rahatsız ofis ortamlarında gün boyu geçirilen zaman, kemik sağlığını olumsuz etkiliyor...

Hareketsizlik kemikleri bitiriyor
Plazalarda ve kapalı ofis ortamlarında çalışanlar hareketsiz kalıyor, kas- iskelet ağrılarını tetikliyor. Kapalı ortamlar güneş alımını da engellediği için çalışanların D vitamini eksikliği artıyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, hareketin ve D vitamininin kemik sağlığı ve kas gücünü doğrudan etkilediğinin altını çiziyor. "D vitamininin en iyi bilinen etkisi kemikler üzerindedir. Ofiste çalışanların öncelikle ergonomik kurallara dikkat etmeleri şart. Aynı pozisyonda 30 dakikadan fazla kalınmamalı. Sık sık ayağa kalkılmalı ve ofis içi küçük bir turla hareket edilmeli" uyarısında bulunuyor. Ofis çalışanlarının öğle saatlerinde 15-20 dakika güneşlenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Dıraçoğlu, şöyle devam ediyor: "D vitamini eksikliği zihinsel performansı olumsuz etkiliyor. Strese neden oluyor. Eğer beslenme yoluyla yeterli D vitamini alınamıyorsa D vitamini takviye yoluyla sağlanabilir. D vitamini eksikliğini hissedenler, doktorlarına danışmalı."
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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