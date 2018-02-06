Vitaminsizlik saçları döker
✖ Genetik faktörler: Ailesinde kellik problemi olan bireylerin olduğu kişiler saç dökülmesi riski ile karşı karşıyadır.
✖ Deri problemleri: Sedef hastalığı, egzamalar, akne, liken hastalığı, aşırı yağlanan deri, mantar hastalıkları gibi rahatsızlıklar, saçı etkiler ve dökülmeye neden olur.
✖ Yanlış beslenme: Düzenli ve dengeli beslenmemek, uzun süreli açlıklar, tek tip beslenme saçı etkileyip dökebilir.
✖ Vitamin eksikliği: B12, D vitamini, folik asit, biotin, çinko, demir gibi vitamin ve mineraller düşükse saç beslenemez ve dökülür.
✖ Hormonal sorunlar: Adet gecikmeleri, tüylenme de artış, aşırı aknegibi hormonal sıkıntılar, saç dökülmesine neden olur.
✖ İlaç kullanımı: Tiroit bezi hastalıkları için kullanılan ilaçlar, romatizmal hastalıklar, zayıflama hapları, diyabet, doğum kontrol hapları saç döken diğer nedenlerdir.
✖ Kozmetik etkenler: Kozmetik alışkanlıklarımız da saçlarda dökülmelere neden olan diğer faktörlerdir. Fön işlemleri, boyalar, açıcılar, aça dışarıdan zarar vererek saç kaybına neden olur.
✖ Stres ve depresyon: Aşırı stres, her hastalığa olduğu kadar saç dökülmesine neden olur. Depresyon ilaçları saçın sağlığını bozar.
DÖKÜLME SIKLIĞI ÖNEMLİ!
Her saç teli 4- 6 yıl yaşar, dinlenir ve daha sonra da dökülür. Saçların bu şekilde dökülmesi, son derece doğal bir süreçtir ve günde 50-100 tel saç dökülebilir. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durumun ciddiye alınması gerekir.
Etiketler: kozmetik , saç dökülmesi
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.