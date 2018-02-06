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Vitaminsizlik saçları döker

Vitaminsizlik saçları döker
Sağlıklı saçlar, bakımlı bir görünüme sahip olmak ve kişinin kendini iyi hissetmesi için büyük önem taşıyor. Ancak beslenme alışkanlıkları, stres, yanlış ürün kullanımı, çeşitli hastalıklara kadar pek çok etken, ne neden olabiliyor. Memorial Etiler Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Zerrin Baysal, saç dökülmesinin nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor...
✖ Genetik faktörler: Ailesinde kellik problemi olan bireylerin olduğu kişiler saç dökülmesi riski ile karşı karşıyadır.
✖ Deri problemleri: Sedef hastalığı, egzamalar, akne, liken hastalığı, aşırı yağlanan deri, mantar hastalıkları gibi rahatsızlıklar, saçı etkiler ve dökülmeye neden olur.
✖ Yanlış beslenme: Düzenli ve dengeli beslenmemek, uzun süreli açlıklar, tek tip beslenme saçı etkileyip dökebilir.
✖ Vitamin eksikliği: B12, D vitamini, folik asit, biotin, çinko, demir gibi vitamin ve mineraller düşükse saç beslenemez ve dökülür.
✖ Hormonal sorunlar: Adet gecikmeleri, tüylenme de artış, aşırı aknegibi hormonal sıkıntılar, saç dökülmesine neden olur.
✖ İlaç kullanımı: Tiroit bezi hastalıkları için kullanılan ilaçlar, romatizmal hastalıklar, zayıflama hapları, diyabet, doğum kontrol hapları saç döken diğer nedenlerdir.
etkenler: Kozmetik alışkanlıklarımız da saçlarda dökülmelere neden olan diğer faktörlerdir. Fön işlemleri, boyalar, açıcılar, aça dışarıdan zarar vererek saç kaybına neden olur.
✖ Stres ve depresyon: Aşırı stres, her hastalığa olduğu kadar saç dökülmesine neden olur. Depresyon ilaçları saçın sağlığını bozar.

DÖKÜLME SIKLIĞI ÖNEMLİ!
Her saç teli 4- 6 yıl yaşar, dinlenir ve daha sonra da dökülür. Saçların bu şekilde dökülmesi, son derece doğal bir süreçtir ve günde 50-100 tel saç dökülebilir. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durumun ciddiye alınması gerekir.
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