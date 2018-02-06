Kalp soğuk havayı sevmez
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara, soğuk havanın kalp, akciğer ve beyin gibi hayati organlara zarar verdiğinin altını çiziyor. “Aşı yaptırın. Beslenmenize dikkat edin” uyarısında bulunuyor
KALBE DAHA ÇOK YÜK BİNİYOR
Kalp atış sayısının ve kalbe binen yükün artması, kalbin kan ihtiyacının artmasına zemin hazırlar. Kalp damarlarında darlık olduğu durumlarda artan ihtiyaca bağlı olarak kan akımı yetmeyebilir ve kalp krizi görülebilir. Kış aylarında enfeksiyona yakalanma oranı da artar. Özellikle solunum sistemini etkileyen hastalıklar kalbe daha çok yük bindirir. Kalp yetersizliklerinin ağırlaşmasına, hastaneye yatmalarına, hatta hastaların kaybedilmesine bile sebep olabilir.
CİNSİYETE GÖRE
Kış aylarında havaların soğuması ile kalp hastalıklarının görülme olasılığı da artıyor. Soğuk havalarda kalp atım sayısının, kan basıncının yükseldiğini ve kalbe binen iş yükünün artıyor. Prof. Dr. Ahmet Özkara "Bunun sonucu olarak kalp rahatsızlıkları artış gösteriyor. Her insanın soğuk havaya verdiği tepki değişebilir. Bu, kişinin yaşına, fiziki durumuna, kronik hastalıklarına, cinsiyetine göre değişiklik gösterir. Soğuk havalara yaşlılar, kalp hastalığı, akciğer hastalığı olanlar özellikle dikkat etmelidir" uyarısında bulunuyor.
BUNLARA DİKKAT EDİN!
● Dengeli, düzenli ve sağlıklı bir beslenme şekli tercih edin.
● Yaşam tarzının ihtiyacı oranında, protein, yağ ve karbonhidrat içeren besinleri dengeli tüketin.
● Kalp ameliyatı geçirmiş iseniz, damar büzüşme riskine karşı soğuk havadan ve kalabalık ortamlardan uzak durun.
● Havaların aşırı soğuduğu dönemlerde vücut ısısını korumak için kalın çorap giyin, eldiven ve beresiz sokağa çıkmayın.
● Kronik kalp rahatsızlığınız varsa kış sporlarından uzak durun. Salon sporlarını tercih etmeli.
● Enfeksiyonlara dikkat edin, grip ve zatürre aşıları yaptırın.
● Bol bol C vitamini alın. Portakal, greyfurt, mandalina, yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda C vitamini bulunur.
● Bal kabağı, pırasa, ıspanak, kereviz, brokoli, roka, havuç, elma, nar gibi şifa deposu kış sebze ve meyvelerini tüketin.
Etiketler: soğuk hava , kalp , Liv Hospital
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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