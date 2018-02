Kalp soğuk havayı sevmez

CİNSİYETE

aylarının gelmesiyle beraber, hastalıklar kapımızı çalıyor. Grip, soğuk algınlığı, bronşit şikayetleriyle hastaneler dolup taşıyor. Uzmanlar, soğuk hava nın organlarımıza da zarar verdiğini söylüyor.Bu durum yüksek kan basıncını ve kalbe binen iş yükünde artışı beraberinde getiriyor. Tüm bunların sonucunda ortaya kalp hastalıkları çıkıyor.damarlar büzülür Vücudumuz temel olarak hayati fonksiyonları içeren organların korunması amacıyla değişik adaptasyon mekanizmaları geliştirmiştir.Bunu sağlayabilmek için, soğuk havalarda ısıyı koruyucu mekanizmaları devreye sokar. Bu mekanizmalar, ciltte bulunan ince kılcal kan damarlarını büzerek, kasları çalıştırıp hem ısı kaybını önlemeye hem de fazladan ısı oluşturmaya çalışır. Hayati organlara giden kan miktarını arttırmaya çalışırken ısıyı belli bir seviyede tutar. Kılcal damarlardaki ve kaslardaki bu kasılma aynı zamanda kalbin daha çok çalışmasına, daha çok enerji tüketmesine sebep olur.Kalp damarlarında darlık olduğu durumlarda artan ihtiyaca bağlı olarak kan akımı yetmeyebilir ve kalp krizi görülebilir.Özellikle solunum sistemini etkileyen hastalıklar kalbe daha çok yük bindirir. Kalp yetersizliklerinin ağırlaşmasına, hastaneye yatmalarına, hatta hastaların kaybedilmesine bile sebep olabilir.aylarında havaların soğuması ile kalp hastalıklarının görülme olasılığı da artıyor. Soğuk havalarda kalp atım sayısının, kan basıncının yükseldiğini ve kalbe binen iş yükünün artıyor. Prof. Dr. Ahmet Özkara "Bunun sonucu olarak kalp rahatsızlıkları artış gösteriyor. Her insanın soğuk havaya verdiği tepki değişebilir. Bu, kişinin yaşına, fiziki durumuna, kronik hastalıklarına, cinsiyetine göre değişiklik gösterir. Soğuk havalara yaşlılar, kalp hastalığı, akciğer hastalığı olanlar özellikle dikkat etmelidir" uyarısında bulunuyor.● Dengeli, düzenli ve sağlıklı bir beslenme şekli tercih edin.● Yaşam tarzının ihtiyacı oranında, protein, yağ ve karbonhidrat içeren besinleri dengeli tüketin.● Kalp ameliyatı geçirmiş iseniz, damar büzüşme riskine karşı soğuk havadan ve kalabalık ortamlardan uzak durun.● Havaların aşırı soğuduğu dönemlerde vücut ısısını korumak için kalın çorap giyin, eldiven ve beresiz sokağa çıkmayın.● Kronik kalp rahatsızlığınız varsa kış sporlarından uzak durun. Salon sporlarını tercih etmeli.● Enfeksiyonlara dikkat edin, grip ve zatürre aşıları yaptırın.● Bol bol C vitamini alın. Portakal, greyfurt, mandalina, yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda C vitamini bulunur.● Bal kabağı, pırasa, ıspanak, kereviz, brokoli, roka, havuç, elma, nar gibi şifa deposu kış sebze ve meyvelerini tüketin.