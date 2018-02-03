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Sabah si kabızlığı önler

Eğer sabahları kahve içerseniz...
Birçok insanın derdi olan kabızlık, kişinin yaşam kalitesini düşürüyor. Liv Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ekrem Aslan, kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kas ve sinir sistemi hastalıklarının kabızlığa sebep olabileceğini söylüyor. Aslan, kabızlık problemi yaşayanlara şu önerilerde bulunuyor:
✔ Günde 2.5 litre su için.
✔ Meyve ve sebze tüketin.
✔ Uzun süre aç kalmayın.
✔ Spor ve egzersiz önemlidir. Siz hareketli olursanız bağırsaklarınız da hareketli olur.
✔ Her gün bir avuç kuru erik tüketmek veya sabahları içilecek bir fincan bağırsakları çalıştırır.
✔ Hemoroidler ve makat bölgesindeki çatlaklar kronik kabızlığa neden olabilir. Makat bölgesinde kaşıntı, kanama veya ağrı yakınmalarınız varsa bir doktora başvurun.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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