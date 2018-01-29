Reflüyü kalple karıştırmayın

SIKIŞMA, YANMA HİSSİ
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar, reflünün mide içinde asidin yemek borusuna geri kaçması olduğunu belirtiyor. Hastalığın belirtileri arasında göğüs ağrısı, göğüs yanması, göğüste sıkışma ve baskı hissi ve sırtın ortasına doğru vuran ağrı olabileceğini belirten Fatih Kar, kalpte ritim bozukluğuna neden olabileceğini de söylüyor. Acil servise göğüs ağrısı ile başvuranların kalp krizi değil reflü şikayeti olabileceğinin altını çiziyor.
ENDOSKOPİ ŞART!
Dr. Fatih Kar, mide tümörü ve kanserinin de reflüyle benzer belirtiler gösterdiğine dikkat çekiyor. Şöyle devam ediyor: "Reflü, hastalarında atlanmaması gereken en önemli tetkik endoskopidir. Çünkü mide çıkışında tümör, ülser, mide kanseri gibi hastalıklar da reflüye benzer belirtiler verebiliyor. Endoskopi ile mide içerisinde ciddi bir problem olmadığından emin olmak gerekiyor. Genç hastaların uzun yıllar mide ilacı kullanmaması için genellikle medikal tedavi öneriliyor."
SARIMSAK VE TURŞUYA DİKKAT
Yanlış beslenmenin reflü üzerindeki olumsuz etkisine değinen Kar, şöyle devam ediyor: "Reflü, stresli işlerde çalışanlar, yoğun kahve çay tüketimi olanları daha çok tehdit ediyor. Reflüyü tetikleyebilecek gıdalar arasında çiğ salata, soğan, sarımsak, acı pul biber, turşu, portakal, greyfurt yer alıyor. Hastaların bunları özellikle geç saatlerde tüketmemesi gerekiyor." Uyku şeklinin de reflü için önemli bir etken olduğunu belirten Dr. Kara, "Reflü yastığı kullanarak ya da yatağın baş kısmını kaldırarak hastanın belden yukarısını hafif dikey pozisyona getirmesi onun geceyi rahat geçirmesini sağlayacaktır" diyor.
Reflü, kişinin beslenme alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, özellikle reflü hastalarının sakız çiğnememesini öneriyor. Ayrıca şu gıdalardan uzak durulmasını söylüyor: Limon, üzüm, karpuz, kavun, yaban mersini, çilek, kızılcık, patates kızartması, sosis salam sucuk, pastırma, kaşar peyniri, tulum peyniri, baharatlı yiyecekler, mayonez ve konserveler...
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