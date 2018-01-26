Kalp gribine dikkat

ERKEKLER RİSK ALTINDA
Sık görülen grip türlerinde kalp tutulumu az gözlenirken, 'Coxsackie' gibi daha nadir görülen virüs tipleri kalbe yerleşebiliyor. Grip virüsünün tipine göre kalp tutulumu değişkenlik gösteriyor. Kalpte tutulan temel bölge kalp zarı olurken, daha az sıklıkta kalp kasları da grip virüsünden etkileniyor. Kalp gribi, en sık 20-50 yaş arasındaki erkeklerde ortaya çıkabiliyor. Kalp gribinde, boğaz ağrısı, halsizlik ve kırıklık gibi genel grip belirtileri zamanla yerini batıcı özelliğe sahip göğüs ağrısı, çarpıntı ile nefes darlığına bırakıyor. Kalp gribine bağlı göğüs ağrılarında ağrının şiddeti genellikle soluk alma ve sırt üstü yatmada artış gösteriyor. Boğaz şikayetleri hafif atlatılsa bile kalp tutulumu gelişebiliyor.
NEFES DARLIĞI...
Kalp kasına yayılan grip durumlarında şiddetli nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve akciğerde sıvı toplanması gibi sorunlar gelişiyor. Daha nadir durumlarda kalp kası da olaya katılıyor ve kalp yetersizliği oluşabiliyor. Erişkinlerde gözlenen kalp büyümesi ve kalp yetersizliğinin sebeplerinden biri de tekrarlayan ve kalbi tutan grip hastalığı oluyor. Kalbi tutan gripte belirtiler normal grip hastalığı gibi genel yakınmalarla seyrettiği için şüpheci yaklaşımla tanı daha rahat konulabililiyor. Kalp muayenesi EKG, Eko, kan ve akciğer tetkikleri ile kesin teşhis sağlanabiliyor.
'ÖPÜŞMEYİN' UYARISI
Doç. Dr. Ahmet Karabulut, kalp gribinin tekrarlayabildiğini ve erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti ve şunları söyledi: "Grip aşısının kalp gribini önlemedeki rolü henüz belli değil. Kalbi tutan nadir virüs çeşitlerinin çoğu, standart grip aşılarında mevcut olmuyor. Bu nedenle kalp gribi ataklarının önüne geçmek için gribe yakalanmayı önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor. Gripli hastalarla doğrudan temastan kaçınılması, tokalaşma, sarılma ve öpüşme gibi davranışlardan uzak durulması, ayrıca maske kullanımı gibi önlemler gribe yakalanma riskini azaltıyor. Ek olarak vücut direncini arttıran, vücudun vitamin ihtiyacını karşılayan sağlıklı beslenme tarzı da gribe karşı direnç sağlıyor."
BUNLARI TÜKETİN
Kalbi de vuran gripten koruyan besinler şöyle sıralanıyor:
Kırmızı biber: C vitamini deposu biber, gripten korur.
Yoğurt: Mikroplarla savaşır. Grip virüsünü vücutta barındırmaz.
Yeşil çay: Bağışıklığı güçlendirir.
Badem: Antioksidan özelliğiyle gribi engeller.
Sarımsak: Virüsü yok eder.
Zencefil: İçeriğinde bulunan "gingerol" maddesi, her türlü enfeksiyonu uzak tutar.
Turunçgiller: Önemli bir C vitamini kaynağıdır.
Bal: Antibakteriyel özelliklere sahiptir. Vücudu güçlendirir.
Kırmızı et: Bağışıklık sistemini harekete geçirir.
Balık: Virüsleri vücuttan uzaklaştırır.
Ceviz: Antioksidan özelliği sayesinde soğuk algınlığı, grip ve kansere karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklarla savaşır.
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