'Bal'ım benim!

Birçok hastalığa kalkan olan şifa deposu balın faydaları saymakla bitmiyor. Vücut direncini artıran bal, aşk hayatını da güzelleştiriyor. B vitamini zengini olan bal, kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojenin salgılanmasını düzenliyor. Erkeklerde ise testosteron hormonunu artırıyor. Çiftlerin cinsel isteksizliğini bitiriyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Gözlerdeki kaşıntı, kızarıklık, enfeksiyonları gideriyor. Vücuda enerji veriyor. Metabolizmayı hizlandırıyor. Şiddetli öksürüğü ve boğaz ağrısını kesiyor. Cilt lekelerini de gideriyor. Cildin parlamasını ve tazelenmesini sağlıyor. Cildi ve saçları nemlendiriyor.
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