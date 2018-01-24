Kırmızı et yerine ciğer yiyin

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, ciğerin faydalarına dikkat çekti. Ciğerin içerisindeki vitamin, mineral ve proteinin insan vücudu için gerekli ne varsa hepsini içerdiğini söyledi. Dr. Dizdar, "Çünkü karaciğer vücudun metabolizma merkezi, döngünün bütününü o yapıyor. İçerisinde vitaminleri depolama kapasitesi var, kıymetli olan yanı bu. Bu açıdan da etten üstündür. Eti yediğin zaman proteinalırsın, ciğeri yediğin zaman protein,vitamin dahil pek çok şeyi alırsın. Aklınıza gelebilecek her türlü besleyici şey ciğerde var. Ciğer, çocuklarınalması gereken bütün vitamin, mineralve proteini içerisinde bulunduruyor. Bizim çocukluğumuzda ana beslenme unsurlarından bir tanesiydi net hatırlıyorum. Çocukların gelişiminekatkı sağlıyor."
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