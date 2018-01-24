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yerine yiyin

Dr. Yavuz Dizdar, in e göre daha faydalı olduğunu açıkladı. “İçerisinde her türlü vitamin ve mineral bulunuyor. Çocuklarınıza da yedirin” ifadesini kullandı...

Kırmızı et yerine ciğer yiyin
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, in faydalarına dikkat çekti. Ciğerin içerisindeki vitamin, mineral ve proteinin insan vücudu için gerekli ne varsa hepsini içerdiğini söyledi. Dr. Dizdar, "Çünkü karaciğer vücudun metabolizma merkezi, döngünün bütününü o yapıyor. İçerisinde vitaminleri depolama kapasitesi var, kıymetli olan yanı bu. Bu açıdan da etten üstündür. Eti yediğin zaman protein alırsın, ciğeri yediğin zaman protein, vitamin dahil pek çok şeyi alırsın. Aklınıza gelebilecek her türlü besleyici şey ciğerde var. Ciğer, çocukların alması gereken bütün vitamin, mineral ve proteini içerisinde bulunduruyor. Bizim çocukluğumuzda ana beslenme unsurlarından bir tanesiydi net hatırlıyorum. Çocukların gelişimine katkı sağlıyor."
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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