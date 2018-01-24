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Fıstık gibi mutluluk

Vitamin deposu , kansızlıktan diyabete kadar pek çok hastalıktan koruyor. Kalbi besliyor. Cinsel arzuyu tetikliyor...

Fıstık gibi mutluluk
En sevilen kuruyemişlerin başında gelen , içeriğindeki vitamin ve minerallerle de dikkat çekiyor. Özellikle B1, B2, E vitamini ve C vitamini yanı sıra potasyum, magnezyum, fosfor ve demir minerali deposu Antep fıstığı, pek çok hastalıktan koruyor. Vücuda enerji verip cinsel hayatı renklendiriyor. Erkeklerde sperm hücrelerinin sayısını artırıyor. Kısırlık problemine son veriyor. Kadınlarda cinsel isteksizliği bitiriyor. Bunun yanı sıra kansızlıktan diyabete kadar pek çok sağlık problemine yardımcı oluyor. Kan şekerini düşürüp şeker hastalarının yüzünü güldürüyor. İçeriğindeki demir ile anemi yani kansızlığı bitiriyor. İyi huylu kolesterolü yükseltiyor. Kötü huylu kolesterolü düşürüyor. İçeriğindeki yüksek antioksidan ile kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor. Bedeni güçlendirip yorgunluğu gideriyor. Öksürüğü hafifleterek göğsü yumuşatıyor. Böbreklerde oluşan kumların dökülmesini sağlıyor.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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