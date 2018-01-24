Fıstık gibi mutluluk

En sevilen kuruyemişlerin başında gelen Antep fıstığı, içeriğindeki vitamin ve minerallerle de dikkat çekiyor. Özellikle B1, B2, E vitamini ve C vitamini yanı sıra potasyum, magnezyum, fosfor ve demir minerali deposu Antep fıstığı, pek çok hastalıktan koruyor. Vücudaenerji verip cinsel hayatırenklendiriyor. Erkeklerde sperm hücrelerinin sayısını artırıyor. Kısırlıkproblemine son veriyor. Kadınlarda cinsel isteksizliği bitiriyor. Bunun yanı sıra kansızlıktan diyabete kadar pek çok sağlık problemine yardımcı oluyor. Kan şekerini düşürüp şeker hastalarının yüzünü güldürüyor. İçeriğindeki demir ile anemi yani kansızlığı bitiriyor. İyi huylu kolesterolü yükseltiyor. Kötü huylu kolesterolü düşürüyor. İçeriğindeki yüksek antioksidan ile kanser hücrelerinin yayılmasını engelliyor. Bedeni güçlendirip yorgunluğu gideriyor. Öksürüğü hafifleterek göğsü yumuşatıyor. Böbreklerde oluşan kumların dökülmesini sağlıyor.
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