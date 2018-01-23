Stres ve heyecan kalbi yoruyor

KALSİYUMUN ÖNEMİ: Kalbin belli bir ritimde çalışması gerekir. Ritim bozukluğunun temelinde kalp kapaklarında bozulma, kalbin odacıklarında büyüme gibi yapısal bozukluklar bulunabilir. Öte yandan vücuttaki potasyum oranının yüksek olması, kalsiyum oranlarının farklı, düşük veya yüksekliği de kalp ritmini etkileyebilmektedir.
60 YAŞ ÜZERİ DİKKAT ETMELİ : Kalp ritminde bozulma, her bireyin başına gelebilecek bir rahatsızlıktır. 60 yaş üzeri popülasyonda yüzde 10'dan fazla oranda rastlanmakla birlikte özellikle ileri yaştaki hasta grubunda bu rahatsızlık başka problemlere de yol açabilmektedir.
EN TEMEL BELİRTİ "ÇARPINTI": Aritmi, en sık çarpıntıyla belirti verir. Çünkü insanlar normal hızda kalp atışlarını fark etmez ama aksi bir durumda hissedilebilir. Alkol tüketimi, aşırı heyecanlı veya stresli durumlarda kalp atışının son derece hızlı olduğu fark edilir. Buna bağlı olarak tansiyon düşüklüğüyle birlikte çarpıntı ve baş dönmesi hissedebilir.
STRES, RİTMİ BOZUYOR: Aritminin altında farklı sorunlar yatabilir. Bazen stres, bazen de organik rahatsızlıklar yani ciddi kalp kapak problemleri hatta romatizmal kalp hastalığı bu soruna yol açabilir. Kişi durup dururken içinin boşaldığını, kalp atımı başta olmak üzere her şeyin hızlandığını ya da ara ara düzensizlik hissederse bunların önemli işaretler olduğunu bilerek, bir hekimle görüşmelidir.
ARİTMİ TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZELDİR
Ritim bozukluklarının tanısında fiziki muayene en basit ve etkili yöntemdir. Ayrıca EKG de kalp ritmini gösteren önemli ve kolay ulaşılabilir bir tetkiktir. Ancak insan hayatını etkileyen bir rahatsızlık olduğundan, kesin tanı için 24 saatlik EKG olarak tanımlanan holter tetkiki yapılması büyük önem taşır. Ritim bozukluğunun tedavisi de kişiye özeldir. Tedavide farklı yöntemler uygulanır. Bazı hastalarda cerrahiye de ihtiyaç duyulabilir.
KAFEİN TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERİN
Uzmanlar, ritim bozukluğu olan hastaların alkol, sigara, kahve ve çay tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğini belirtiyor. Sağlıklı bir kalp için şunları tüketmemizi öneriyor:
SARIMSAK: Damar tıkanıklığını önlüyor, kan basıncını düşürüyor.
KURUYEMİŞ: Kötü kolesterolü düşürüyor, iyi kolesterolü artırıyor.
DOMATES: Kalp hastalıkları riskini azaltıyor, kolesterolü düzenliyor.
ISPANAK: Kan basıncını kontrol ediyor, kolesterolü düşürüyor.
BALIK: Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp ritmini düzenlemeye yardımcı oluyor.
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