Stres ve heyecan kalbi yoruyor

KURUYEMİŞ

olarak bilinen kalpteki ritim bozukluğu, stres , kalp ve romatizmal kalp hastalıkları gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Sıklıkla ileri yaşlarda görülmekle birlikte, her yaş grubunda tehdit oluşturabiliyor. Ritimdeki artış, zaman içerisinde kalbin performansını olumsuz etkiliyor., aritmi hastalığı ve tedavisi hakkında şu bilgileri veriyor...Kalbin belli bir ritimde çalışması gerekir. Ritim bozukluğunun temelinde kalp kapaklarında bozulma, kalbin odacıklarında büyüme gibi yapısal bozukluklar bulunabilir. Öte yandan vücuttaki potasyum oranının yüksek olması, kalsiyum oranlarının farklı, düşük veya yüksekliği de kalp ritmini etkileyebilmektedir.Kalp ritminde bozulma, her bireyin başına gelebilecek bir rahatsızlıktır. 60 yaş üzeri popülasyonda yüzde 10'dan fazla oranda rastlanmakla birlikte özellikle ileri yaştaki hasta grubunda bu rahatsızlık başka problemlere de yol açabilmektedir.Aritmi, en sık çarpıntıyla belirti verir. Çünkü insanlar normal hızda kalp atışlarını fark etmez ama aksi bir durumda hissedilebilir.Buna bağlı olarak tansiyon düşüklüğüyle birlikte çarpıntı ve baş dönmesi hissedebilir.Aritminin altında farklı sorunlar yatabilir. Bazen stres, bazen de organik rahatsızlıklar yani ciddi kalp kapak problemleri hatta romatizmal kalp hastalığı bu soruna yol açabilir. Kişi durup dururken içinin boşaldığını, kalp atımı başta olmak üzere her şeyin hızlandığını ya da ara ara düzensizlik hissederse bunların önemli işaretler olduğunu bilerek, bir hekimle görüşmelidir.bozukluklarının tanısında fiziki muayene en basit ve etkili yöntemdir. Ayrıca EKG de kalp ritmini gösteren önemli ve kolay ulaşılabilir bir tetkiktir. Ancak insan hayatını etkileyen bir rahatsızlık olduğundan, kesin tanı için 24 saatlik EKG olarak tanımlanan holter tetkiki yapılması büyük önem taşır. Ritim bozukluğunun tedavisi de kişiye özeldir. Tedavide farklı yöntemler uygulanır. Bazı hastalarda cerrahiye de ihtiyaç duyulabilir., ritim bozukluğu olan hastaların alkol, sigara, kahve ve çay tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğini belirtiyor. Sağlıklı bir kalp için şunları tüketmemizi öneriyor:Damar tıkanıklığını önlüyor, kan basıncını düşürüyor.Kötü kolesterolü düşürüyor, iyi kolesterolü artırıyor.Kalp hastalıkları riskini azaltıyor, kolesterolü düzenliyor.Kan basıncını kontrol ediyor, kolesterolü düşürüyor.Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp ritmini düzenlemeye yardımcı oluyor.