Kısırlığa çare cevizde!

En çok sevilen kuruyemişlerin başında gelen ceviz, faydalarıyla da dikkat çekiyor. Düzenliceviz tüketimi, insansağlığına pek çok olumluetki sağlıyor. Günde yenilen ortalama 4-5 adet ceviz, vücut için gerekli olan Omega 3'ün yüzde 85'inin karşılanmasını sağlıyor. ABD'de yapılan araştırmalar, ceviz ağırlıklı beslenmenin, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırdığını söylüyor. Araştırmaya göre cevizin içerisindeki yağ asitleri, sperm hücrelerini besliyor. Doğurganlığı artırıp kısırlığı bitiriyor. Kadınlarda libidoyu artıran ceviz, cinsel isteksizliği de bitiriyor. Sağlıklı bir kalp için en çok tüketilen besinlerin başında gelen ceviz, içerdiği yağ asitleri ile kötü kolesterolü düşürüyor. Kan pıhtılaşmasını engelliyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kan şekerini düşürüyor, Kansere karşı metabolizma direncini artırıyor. Kemikleri besliyor. Hafızayı güçlendiriyor.
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