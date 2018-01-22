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Kısırlığa çare de!

Vitamin zengini , kalp hastalıklarından koruyor. Beyni güçlendiriyor. Erkeklerde sperm sayısını artırıyor

Kısırlığa çare cevizde!
En çok sevilen kuruyemişlerin başında gelen , faydalarıyla da dikkat çekiyor. Düzenli ceviz tüketimi, insan sağlığına pek çok olumlu etki sağlıyor. Günde yenilen ortalama 4-5 adet ceviz, vücut için gerekli olan Omega 3'ün yüzde 85'inin karşılanmasını sağlıyor. ABD'de yapılan araştırmalar, ceviz ağırlıklı beslenmenin, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırdığını söylüyor. Araştırmaya göre cevizin içerisindeki yağ asitleri, sperm hücrelerini besliyor. Doğurganlığı artırıp kısırlığı bitiriyor. Kadınlarda libidoyu artıran ceviz, cinsel isteksizliği de bitiriyor. Sağlıklı bir kalp için en çok tüketilen besinlerin başında gelen ceviz, içerdiği yağ asitleri ile kötü kolesterolü düşürüyor. Kan pıhtılaşmasını engelliyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kan şekerini düşürüyor, Kansere karşı metabolizma direncini artırıyor. Kemikleri besliyor. Hafızayı güçlendiriyor.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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