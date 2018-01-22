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Çürük diş yapıyor

Çürük diş sinüzit yapıyor
Toplumda sık görülen , hastaların yaşam kalitesini düşürüyor. Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Merve Şakır, sinüzitin diş sağlığını da olumsuz etkilediğinin altını çiziyor. Sinüzitin, na neden olabileceği gibi dişteki enfeksiyon ve çürüklerin de sinüziti tetikleyeceğini belirtiyor. Sinüs enfeksiyonlarında dişlerdeki enfeksiyon varlığının de değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle ağız kokusu, dişlere dokunulduğunda şiddetli ağrı gibi belirtiler varsa tedavi için diş hekimine başvurulmasını öneriyor.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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