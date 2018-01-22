Çürük diş sinüzit yapıyor

Toplumda sık görülen sinüzit, hastaların yaşam kalitesini düşürüyor. Okan Üniversitesi Diş HastanesiAğız, Diş ve Çene Radyolojisi UzmanıYrd. Doç. Dr. Merve Şakır, sinüzitin diş sağlığını da olumsuz etkilediğinin altını çiziyor. Sinüzitin, diş ağrısına neden olabileceği gibi dişteki enfeksiyon ve çürüklerin de sinüziti tetikleyeceğini belirtiyor. Sinüsenfeksiyonlarındadişlerdekienfeksiyonvarlığının dedeğerlendirilmesigerektiğinisöylüyor. Özellikle ağız kokusu, dişlere dokunulduğunda şiddetli ağrı gibi belirtiler varsa tedavi için diş hekimine başvurulmasını öneriyor.
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