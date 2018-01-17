Midenin şifası ayran

Faydaları saymakla bitmeyen içtikçe harareti alan ayran, yüksek değerde vitamin ve mineral içeriyor. Sağlık açısından birçok faydası olan ayran, doyurucu özelliğiyle biliniyor. Diyet yapanların en çok tükettiği besinler arasında bulunuyor. Mide ve bağırsaklarda besin emilimini azaltıp tokluk hissi veriyor. Başta sindirim sistemi olmak üzere bütün vücutta sıcaklığın dengelenmesine yardımcı oluyor. Şişkinliği ve hazımsızlığı gideriyor. Özellikle ağır yemeklerden sonra tüketilmesi hazmın kolaylaşmasını sağlıyor ve gaz sorunlarını ortadan kaldırıyor. İçerdiği kalsiyum ile kemik ve iskelet sağlığına katkı sağlıyor. Kolesterolün sağlıklı bir seviyede kalmasına yardımcı oluyor. Midede asit seviyesinin düzenlenmesini sağlıyor. Özellikle baharatlı içeceklerin ender olduğu yanma ve tahrişten kaynaklanan sızıları bitiriyor. Mide duvarlarının yumuşamasını ve rahatlamasını sağlıyor. Kabızlığı gideriyor. Hem iç organları hem de cilt sağlığını koruyor. Cilt maskelerinde, cildin temizlenmesi dışında güneş yanıklarının tedavisinde de kullanılıyor.
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