Kıskançlık dişlere zarar!

Diş gıcırdatma problemi, genellikle stresle birlikte kendisini gösteriyor. Akşam ve gece uykudayken yaşanan bu durum, dişlerde oluşan ağrıyla fark ediliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Diş HekimiBora Murat, diş sıkmanın genellikle psikolojik kaynaklı olduğunu söylüyor. "Ayrıca duygusal stres, kuvvetli pişmanlık, obsesyon, uykusuzluk, her türlü gerginlik hali ve kıskançlık gibi durumlar diş gıcırdatmasına sebep olabilir" diyor. Genellikle 20-35 yaş arasındaki gençerişkinlerde daha çok görüldüğününaltını çiziyor. Diş Hekimi Murat, tedaviyle ilgili, "Öncelikle fiziksel muayene yapılmalı ve diş yapısında bir problem varsa, buna göre tedavi programı hazırlanmalı" diyor.
DİŞ SIKMASININ SONUÇLARI
Dişlerde aşınma, çiğneme yüzeylerinde düzleşme
Diş eti kenarına yakın bölgelerde kırıklar
Dişlerde hassasiyet
Çiğneme yaparken zorluk çekilmesi ve ağrı duyulması
Kulak, şakak ve yanaklarda ağrı hissi, kulak çınlaması
Boyun ve baş ağrısı
Anormal eklem sesleri
Çenenin kitlenmesi veya yerinden çıkması
Çenelerde devamlı bir gerginlik ve yorgunluk hissi
Isırmada bir değişiklik meydana gelmesi
Yüzde şişlik, asimetri
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