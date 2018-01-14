Hava kirliliği astım krizi nedeni

Astım hastalığı; toz, duman, koku alerjenler gibi çok çeşitli uyaranlar ile temas sonrası öksürük, nefes darlığı gibi yakınmalar ile ortaya çıkıyor. Kirli hava, sanayileşme, kedi köpek beslenen evlerin sayısındaki artış ve havadaki nem oranının yüksekliği astım hastalığı için tetikleyici rol oynuyor. Tedavi ve kontrol altına alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melahat Bekir Külah, astım hastalığı hakkında doğru bilinen yanlışları şöyle sıralıyor... 1. "Astım bulaşıcı bir hastalıktır ": Astımın ortaya çıkmasında genetik ve çevresel risk faktörleri neden olmaktadır. Astım hastalığının bir kişiden diğer bir kişiye bulaşması söz konusu değildir. 2. "Astım ilaçları alışkanlık yapar ": Astımın tedavisinde genel olarak inhaler (spreyler) dediğimiz nefes açıcı ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, hedef bölgeye vücutta dolaşmadan, doğrudan ulaşmaktadır. Bu nedenle bağımlılık yapması söz konusu değildir. Ayrıca akciğerlere de zarar vermez. 3. "Astım ilaçlarındaki kortizon , çok zararlıdır : Astımlı hastalara kortizon kriz durumlarında, ağızdan ya da enjeksiyon yoluyla verilir. Kana hemen hiç karışmayan sprey şeklindeki kortizonun hiç yan etkisi yoktur. 4. "Şikâyetlerim düzeldi , ilaç kullanmama gerek yok ": Astım şikayetleri düzelse de ilaçları azaltma ya da bırakma kararı, asla hasta tarafından değil, uzmanlar tarafından verilmelidir. 5. "Astım hastaları spor yapmamalı ": Doğru tedavi edilen ve kontrol altında olan astım, kişinin hayatını etkilemez. Astımlı hasta, doktorunun önerisi doğrultusunda spor yapabilir. 6. "Hamilelikte astım ilaçları kullanılmaz ": Sprey şeklindeki ilaçların bebeğe hiçbir zararı yokttur. Aasıl zarar verecek olan annenin astıma bağlı tedavi edilmemiş sorunlarıdır."
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