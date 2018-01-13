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Yol Durumu
  1. Uyku apnesi yoruyor
  2. Kadına yönelik şiddet

Adımda sağlığı

hastalıkları, genç yaşlı herkesi tehdit ediyor. ’li uzmanlar, sağlıklı bir kalbe sahip olmak için 6 öneride bulunuyor...

Adımda kalp sağlığı
Kalp ve damar hastalıkları, batılı ülkelerde olduğu kadar ülkemizde de sıkça görülüyor. Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolu, sağlıklı bir yaşam tarzından geçiyor. Düzenli beslenmek, stresten ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalmak, egzersiz yapmak bunların başında geliyor. 'nin önce gelen sağlık merkezlerinden Johns Hopkins Hastanesi'nde görevli Kardiyolog Yrd. Doç. Dr. Chiadi Ndumele ile , sağlıklı bir için şunları öneriyor...

Kuruyemiş atıştırın: İçerisindeki doymamış yağlar ve Omega 3 kalbimizi besliyor. Fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler kalp krizinden koruyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Diyetisyen Christie Williams, her gün 6-7 adet fındık tüketilmesini öneriyor.

Egzersiz yapın: Egzersiz, kalbe giden damarların gelişmesini ve kalbin daha iyi beslenmesini sağlıyor. Egzersiz fizyoloğu Kerry J. Stewart, sağlıklı kalp için her gün 30 dakika egzersiz yapılmasını öneriyor.

Düzenli uyuyun: Vücudu fiziksel olarak dinlendiren uyku sırasında kalp atımları ve solunum sayısı düşüyor. Sağlıklı uyku düzeni, sağlıklı bir bedeni beraberinde getiriyor. , yetersiz uykunun kalp krizi riskini tetiklediğini belirtiyor.

Kontrollerini sık yaptırın: Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için düzenli kontrollerin yapılması gerekiyor. Kardiyolog Chiadi Ndumele, düzenli Check up yaptırmanın, sinsice ilerleyen kalp hastalığını önlemek ve takip etmek için en yararlı yöntem olduğunu söylüyor.

Stresi yenin: Stres, hayatımızda önemli bir yeri kaplıyor. Kardiyolog Chiadi Ndumele, stresi tamamen yok edemesek de mutlaka kontrol altında tutmayı öğrenmemizi öneriyor.

Kilolardan kurtulun: Modern çağın tehlikeli hastalığı obezite, kalpten kansere pek çok hastalığa neden oluyor. Diyetisyen Christie Williams, sağlıklı bir kalp için, aşırı kilolardan kurtulmayı ideal vücut kilosuna kavuşmayı öneriyor.

NELER YEMELİ?
Balık
Yaban Mersini-Ahududu
Böğürtlen-Çilek
Keten Tohumu
Yulaf Ezmesi
Kuru Baklagiller
Turuncu ve Kırmızı Sebzeler
Yeşil Yapraklı Sebzeler
Bitter Çikolata
Turunçgiller
Tropik Meyveler
Domates
Zeytinyağı
Yeşil Çay
Kahve
Avokado
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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