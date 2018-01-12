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Gribe nezleye karşı kış reçetesi

Soğuk havayla birlikte hastalıklar arttı. ve nezle şikayetleri çoğaldı. Diyetisyen , kış boyu hastalanmamayı garanti eden besinleri açıkladı: Sarımsak, kefir, nar ve zencefil bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enfeksiyonlara karşı kalkan oluyor

Gribe nezleye karşı kış reçetesi
Havaların soğumasıyla beraber; nezle, halsizlik, yorgunluk gibi rahatsızlıklar attı. ten hapşırıktan yakınanlar, doktorların kapısını çaldı. Son günlerde nezle, halsizlik, soğuk algınlığı gibi şikayetler hemen herkeste görülmeye başladı. Memorial Ataşehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. , çevresel faktörler, stres, mevsimsel değişiklikler, düzensiz ve yetersiz beslenme gibi faktörlerin, bağışıklık sistemini zayıflattığını, bu nedenle de vücudun hastalıklara açık hale geldiğini vurguladı. Kış mevsimi boyunca doğru gıdaları uygun miktarda tüketmenin hastalık riskini en aza indirdiğini söyleyen Serin, bağışıklık sistemini güçlendirerek kış boyunca hastalıklara karşı kalkan olan besinlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Soğan ve Sarımsak: Soğan ve sarımsak çok iyi birer antioksidan kaynağıdır. Doğal antabiyotik olan soğan ve sarımsak, vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Mantar: Sadece hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamininin ve yine D vitamininin doğal olarak bulunduğu nadir besinlerden biridir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren mantar, enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Yoğurt: Probiyotikler veya yoğurtta bulunan "Canlı aktif kültürler", bağırsak ve bağırsak yollarını hastalıklara neden olan mikroplardan uzak tutan sağlıklı bakterilerdir.

Kefir: Kalsiyum deposu kefir, vücudu kuvvetlendirir. Kemikleri güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudu dinç tutar.

Nar: Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan nar, tam bir antioksidan deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalıktan vücudumuzu korumaktadır..

Turunçgiller: Çoğu kişi soğuk algınlığı sonrasında C vitamini alır. Çünkü bağışıklık sisteminizin oluşmasına yardımcı olmaktadır.
C vitamininin beyaz kan hücrelerinin üretimini çoğalttığı düşünülmektedir.
Bunlar enfeksiyonlarla savaşmanın anahtarıdır.
Greyfurt, portakal, mandalina ve limon C vitamini bakımından zengindir.

Zencefil: B3, B6 vitaminlerini ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir.
Zengin içeriğiyle birçok hastalığa iyi gelen zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmektedir.

Zerdaçal: Aktif maddesi curcumindir. Bol miktarda A ve E vitamini içermektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hücreleri korur.

Çay: Çayın etkili maddesi tein olup, içeriğinde polifenol bulunmaktadır. Yeşil ve siyah çay, virüsle savaşarak hastalıklara kalkan olur.

Et: Bağışıklığı destekleyici D vitamini ve çinko mineralin başlıca kaynağıdır.
Çinko ve D vitamini, enfeksiyon riskini azaltır.

Yulaf ve arpa: Antioksidan özelliklere sahip bir lif türü içeren yulaf ve arpa, bağışıklığı güçlendirir.
Antibiyotiklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır.
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