Gribe nezleye karşı kış reçetesi

Soğan ve Sarımsak: Soğan ve sarımsak çok iyi birer antioksidan kaynağıdır. Doğal antabiyotik olan soğan ve sarımsak, vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
Mantar: Sadece hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamininin ve yine D vitamininin doğal olarak bulunduğu nadir besinlerden biridir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren mantar, enfeksiyonlara karşı etkilidir.
Yoğurt: Probiyotikler veya yoğurtta bulunan "Canlı aktif kültürler", bağırsak ve bağırsak yollarını hastalıklara neden olan mikroplardan uzak tutan sağlıklı bakterilerdir.
Kefir: Kalsiyum deposu kefir, vücudu kuvvetlendirir. Kemikleri güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudu dinç tutar.
Nar: Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan nar, tam bir antioksidan deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalıktan vücudumuzu korumaktadır..
Turunçgiller: Çoğu kişi soğuk algınlığı sonrasında C vitamini alır. Çünkü bağışıklık sisteminizin oluşmasına yardımcı olmaktadır.
C vitamininin beyaz kan hücrelerinin üretimini çoğalttığı düşünülmektedir.
Bunlar enfeksiyonlarla savaşmanın anahtarıdır.
Greyfurt, portakal, mandalina ve limon C vitamini bakımından zengindir.
Zencefil: B3, B6 vitaminlerini ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir.
Zengin içeriğiyle birçok hastalığa iyi gelen zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmektedir.
Zerdaçal: Aktif maddesi curcumindir. Bol miktarda A ve E vitamini içermektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hücreleri korur.
Çay: Çayın etkili maddesi tein olup, içeriğinde polifenol bulunmaktadır. Yeşil ve siyah çay, virüsle savaşarak hastalıklara kalkan olur.
Et: Bağışıklığı destekleyici D vitamini ve çinko mineralin başlıca kaynağıdır.
Çinko ve D vitamini, enfeksiyon riskini azaltır.
Yulaf ve arpa: Antioksidan özelliklere sahip bir lif türü içeren yulaf ve arpa, bağışıklığı güçlendirir.
Antibiyotiklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır.
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