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Yeni moda yüz yogası

Yeni moda yüz yogası
ABD merkezli Northwestern Üniversitesi araştırmacıları, günlük 30 dakika yüz yogasının 5 ayda en az 3 yaş daha genç görünmeyi sağladığını ortaya çıkardı. Çalışmada, 40 ile 65 yaş aralığındaki 27 kadın katılımcı incelendi. Katılımcılara yüz yogası dersi kapsamında 32 farklı yüz egzersizi öğretildi. Günde yarım saat yüz i yapan orta yaşlı katılımcıların, 20 hafta sonunda üç yaş daha genç göründüğü kaydedildi. Araştırma ekibinin önderi Murad Alam, "Egzersizlerin, yüz görünümünü iyileştirdiği ve görünür yaşlanma belirtilerini azalttığına tanık olduk. Egzersizler yüz kaslarını büyütüyor ve güçlendiriyor, böylelikle yüz, genç bir yüz gibi gergin ve şekilli hale geliyor" dedi.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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