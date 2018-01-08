Yeni moda yüz yogası

ABD merkezli Northwestern Üniversitesi araştırmacıları, günlük 30 dakika yüz yogasının 5 ayda en az 3 yaş daha genç görünmeyi sağladığını ortaya çıkardı. Çalışmada, 40 ile 65 yaşaralığındaki 27 kadın katılımcıincelendi. Katılımcılarayüz yogası dersi kapsamında32 farklı yüz egzersizi öğretildi. Günde yarım saat yüz egzersizi yapan orta yaşlı katılımcıların, 20 hafta sonunda üç yaş daha genç göründüğü kaydedildi. Araştırma ekibinin önderi Murad Alam, "Egzersizlerin, yüzgörünümünü iyileştirdiğive görünür yaşlanmabelirtileriniazalttığına tanıkolduk. Egzersizler yüz kaslarını büyütüyor ve güçlendiriyor, böylelikle yüz, genç bir yüz gibi gergin ve şekilli hale geliyor" dedi.
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