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Sağlıklı saçlar için yiyin

Sağlıklı saçlar için ceviz yiyin
Son dönemde kadınların ve erkeklerin problemi olan saç dökülmesini engellemek, soframızdan geçiyor. Uzmanlar, saçlarımızın gürleşip sağlıklı uzaması için özellikle protein yönünden zengin yumurta, fasulye ve tüketilmesi öneriliyor. Folikasit zengini mısır mervimek, ayrıca bakır zengini lahana karnabahar ve yeşil yapraklı sebzeler de saçlarımızı besleyip gürleşmesini sağlıyor.
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