Ulaşılmasıbir sokak simidikadar kolay olansusam, cinsel isteksizliksorunu yaşayanlarınderdine derman oluyor.Araştırmalara göre, yüksekmiktarda E vitamini içeren veantioksidan özellikler taşıyansusam, kan dolaşımını hızlandırıyor.Bu özelliğisayesinde erkeklerdecinsel gücüve cinselisteği arttırıyor.Bağışıklıksisteminide güçlendirensusam,aynı zamandasperm kalitesiniarttırarak kısırlıksorunu yaşayanbeylerin tedavisineyardımcı oluyor."Mucize gıda" olarak tanımlananve her derde deva olansusaman sağlığına olan faydalarısaymakla bitmiyor:
Vücuda enerji veriyor.
Cinsel gücü arttırıyor. Solunum yolu hastalıklarınakarşı koruyor.
Kanser riskini düşürüyor. Kabızlığı gideriyor.
Karın ağrısını azaltıyor. Cildi güzelleştiriyor.
Kemikleri güçlendiriyor.
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