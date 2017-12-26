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  1. Anne olmak beyni büyütüyor
  2. Ceviz-pırasa kansere deva

Aşka ''ak

E vitamini deposu , çocuk sahibi olmak isteyen beylerin imdadına yetişiyor. Sperm kalitesini arttırarak kısırlık tedavisine katkı sağlıyor...

Aşka susamak
Ulaşılması bir sokak simidi kadar kolay olan susam, cinsel isteksizlik sorunu yaşayanların derdine derman oluyor. Araştırmalara göre, yüksek miktarda E vitamini içeren ve antioksidan özellikler taşıyan , kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde erkeklerde cinsel gücü ve cinsel isteği arttırıyor. Bağışıklık sistemini de güçlendiren susam, aynı zamanda sperm kalitesini arttırarak kısırlık sorunu yaşayan beylerin tedavisine yardımcı oluyor. "Mucize gıda" olarak tanımlanan ve her derde deva olan susaman sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor:

Vücuda enerji veriyor.
Cinsel gücü arttırıyor.
Solunum yolu hastalıklarına karşı koruyor.
Kanser riskini düşürüyor.
Kabızlığı gideriyor.
Karın ağrısını azaltıyor.
Cildi güzelleştiriyor.
Kemikleri güçlendiriyor.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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