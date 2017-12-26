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Anne olmak beyni büyütüyor

Anne olmak beyni büyütüyor
ABD'li biyolog Adam Franssen ve ekibi, annelerin beyin fonksiyonlarıyla ilgili araştırmalar yaptı. Fareler üzerinde yapılan deneyde anneliğin, "beyni büyüten ve zekayı artıran etkilerinin" olduğu ortaya çıktı. Franssen, "Doğum yapmış farelerle bakir fareleri aynı labirente koyup eğittiğinizde, doğum yapmış farelerin labirentten daha hızlı çıktığını görüyorsunuz" açıklamasını yaptı. Franssen, ayrıca beyindeki değişimin hamilelik sürecinde yaşandığını vurgulayarak, "Beyindeki sinirler büyüyerek daha fazla protein üretiyor veya birbirleri arasındaki iletişim kapasitesi
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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