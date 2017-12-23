Başka 'çeri'si yok!

Antioksidan besinler arasında başı çeken domates her derde deva oluyor. Çeri ve kiraz domates,cinsel hayata da mutluluk getiriyor. Protein, A, C ve B6 vitaminlerinden yana zengin olan domates aynı zamanda potasyum ve lif de içeriyor. Uzmanlar, bu içeriklerin yaşla birlikte vücuttaoluşan dejenerasyonu engellediğinibelirtiyor. A vitamini sağlıklı beyaz kan hücrelerini korumaya yardımcı oluyor. Böbrek, akciğerler ve kalbi koruyor. C vitamini vücuttaki zararlı toksinleri vücuttan atarak kanseri engelliyor. Çeri domatesindeki B6 vitamini beyin fonksiyonunu geliştirirken, Avitamini de cinsellik hormonlarınıçalıştırıp, erkeklerde sperm sayısınıartırıyor. Her yaştan herkesin mutlaka çeri veya kiraz domates tüketmesini isteyen uzmanlar, bu sayede sağlıklıve uzun bir hayatın kapılarınınaçılabileceğini vurguluyor.
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