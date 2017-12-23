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Başka 'çeri'si yok!

Kendisi küçük, faydası büyük kanserden de koruyor. Vitamin ve lif zengini bu minik domates aynı zamanda afrodizyak etki gösteriyor...

Başka çerisi yok!
Antioksidan besinler arasında başı çeken domates her derde deva oluyor. Çeri ve kiraz domates, cinsel hayata da mutluluk getiriyor. Protein, A, C ve B6 vitaminlerinden yana zengin olan domates aynı zamanda potasyum ve lif de içeriyor. Uzmanlar, bu içeriklerin yaşla birlikte vücutta oluşan dejenerasyonu engellediğini belirtiyor. A vitamini sağlıklı beyaz kan hücrelerini korumaya yardımcı oluyor. Böbrek, akciğerler ve kalbi koruyor. C vitamini vücuttaki zararlı toksinleri vücuttan atarak kanseri engelliyor. indeki B6 vitamini beyin fonksiyonunu geliştirirken, A vitamini de cinsellik hormonlarını çalıştırıp, erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Her yaştan herkesin mutlaka çeri veya kiraz domates tüketmesini isteyen uzmanlar, bu sayede sağlıklı ve uzun bir hayatın kapılarının açılabileceğini vurguluyor.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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