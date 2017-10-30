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  1. Kolesterol-şeker insanı felç eder!

Canım im!

Kansızlığa iyi gelen, hafızayı kuvvetlendiren aynı zamanda libidoyu yükseltiyor. Cinsel sorun yaşayan çiftlere mutluluk getiriyor...

Canım ciğerim!
Demir, A, B12 vitaminleri ve folik asit zengini kara, bağışıklık sistemini güçlendirirken, libidoyu da yükseltiyor. Aşk hayatına renk katan bu lezzetli baharatın sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...

Kan yapıcı özelliği vardır. Kansızlık sorunu olanlar tavsiye edilir.

Hafızayı güçlendirir. Özellikle ileri yaştakilerin unutkanlık sorunlarını azaltan bir besindir.

Folik asit içerdiğinden gebe kadınların bunu tüketmesi yararlı olur.

Hamilelikteki kan düşüklüğünün önlenmesinde etkilidir.

Anne adayları demir ihtiyaçlarını bu şekilde doğal olarak karşılayabilir. Çünkü gebelikte demir hapı içilmesi kadınlar açısından külfettir. Bu şekilde doğal olarak kansızlığa çare olunabilir.

Göz hastalıklarının tedavisinde yararlı olur. Bilgisayarda uzun süre geçiren kişiler fazla karaciğer tüketebilir.

Enerji verici bir besin olduğundan, bedenen çalışanlara, sporla uğraşanlara karaciğer tüketmeleri önerilir.

Antioksidan etkisi vardır. Vücuttan zararlı maddeleri atma gibi önemli bir
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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