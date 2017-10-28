Şeker-hamur işi yaşlandırıyor beyni

Su için: Beyin yüzde 1 oranında su kaybederse düşünme yavaşlar; su kaybı yüzde 2'ye çıkarsa hafıza problemleri yaşanır. Çay, kahve suyun yerini tutmaz.
Hareket edin: Yürüyüş, yoga ve yüzme gibi vücudun iki tarafını eşit olarak kullanan egzersizler, beynin her iki yarısını stimüle eder ve aynı zamanda beynin iki yarısı arasındaki bağlantıların da kuvvetlenmesini sağlar.
Sağlıklı beslenin: Beyin sağlığı için rafine karbonhidrat ve şekeren uzak durmak gerek. Şekeri yüksek, insülin direnci olanlarda bilişsel yavaşlama ve demans gelişimi daha yüksektir. Fazla kalori alanların bilişsel yetenekleri azalıyor.
Uykunuza dikkat edin: Uyku; beynin temizlenmesi, kendini tamir etmesi, bilgilerin depolanması için şart.
Kalbinize iyi bakın: Kalp ve beyin sağlığı bir elmanın iki yarısıdır. Kalp-damar hastalıkları iyileştikçe beyniniz de iyileşecek, olası inme ve demans riskiniz azalacak.
Bağırsaklarınızı koruyun: Bağırsaklar ve beyin ilişkisi çok önemlidir. Bağırsaktaki yararlı bakteriler besinlerle aldığımız ağır metaller ve diğer toksinlere bağlanarak vücuttan atılmalarını sağlayarak beyin sağlığına katkıda bulunur.
Stres beyni de yıkar: Beyin uzun süreler strese maruz kalırsa hücrelerinde, özellikle hafıza merkezinde harabiyet ve doku kaybı ortaya çıkar.
Öğrenmeye devam edin: Yeni bilgiler öğrenmek beyni, hafıza merkezlerini ve bağlantıları küçülmekten korur.
Sigarayı söndürün: Sigara Alzheimer riskini artırıyor.
Kilo verin: Orta yaşlarda fazla kilolu olmak ileri yaşlarda bilişsel kayıp ve demans riskini artırır. Yağ dokusunun enflamasyonu bilişsel kayıp ve Alzheimer'a neden olur.
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