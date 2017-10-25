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  1. Fıtık ağrısı depresyon sebebi!

Yorulana

Romatizmal hastalıklarda etkili olan , stres ve zihinsel yorgunluğu da azaltıyor. Fiziksel güçsüzlük çekenlere ilaç gibi geliyor

Yorulana hünnap
ÇİN'de 'ölümsüzlük meyvesi' olarak adlandırılan içerdiği vitamin ve minerallerle adeta ömrü uzatıyor... Narenciye meyvelerine kıyasla 20 kat daha fazla A ve C vitamini ile niasin içeren hünnap, güçten düşenlere ilaç gibi etki ediyor. Uzmanlar, yararlarını şöyle sıralıyor...

Bağışıklığı güçlendirir.
Soğuk algınlığı, nezle, grip ve öksürük gibi sorunların tedavisini destekler.
Saç ve cilt sağlığını korur. Ciltteki yanık lekelerini ve her türlü kızarıklığı giderir.
Kanseri önleyici etkileri vardır. Vücutta herhangi bir kanserli hücrenin oluşumunu ya da var olan kanserli hücrelerin çoğalmasını engeller.
Antioksidan özelliği ile karaciğere faydalıdır.
Kilo verme sürecini kolaylaştırır.
Kemik, diş ve kas sağlığını korur.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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