Yorulana hünnap

ÇİN'de 'ölümsüzlük meyvesi'olarak adlandırılan hünnap içerdiğivitamin ve minerallerle adetaömrü uzatıyor... Narenciye meyvelerinekıyasla 20 kat daha fazla A veC vitamini ile niasin içeren hünnap,güçten düşenlere ilaç gibi etkiediyor. Uzmanlar, yararlarınışöyle sıralıyor...
Bağışıklığı güçlendirir.
Soğukalgınlığı,nezle, gripve öksürükgibisorunların tedavisini destekler. Saç ve cilt sağlığını korur.Ciltteki yanık lekelerini ve hertürlü kızarıklığı giderir.
Kanseri önleyici etkileri vardır.Vücutta herhangi bir kanserlihücrenin oluşumunu ya da var olankanserli hücrelerin çoğalmasınıengeller. Antioksidan özelliğiile karaciğere faydalıdır.
Kilo verme sürecinikolaylaştırır. Kemik, diş ve kassağlığını korur.
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