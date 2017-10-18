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--incir çiftleri sevindirir

Anne sütüne benzer değerler içeren kuru incir, ve le birlikte tüketildiğinde vücutta afrodizyak etki yaratıyor...

Ceviz-bal-incir çiftleri sevindirir
Yüksek oranda protein, vitamin ve mineral içeren kuru incir, hücreleri yeniliyor, kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlıyor. Gribe karşı da tüketilmesi önerilen kuru incirin faydaları saymakla bitmiyor. Kuru incir, ve la karıştırılıp tüketildiğinde afrodizyak etki yaratıyor. Cinsel isteksizlik çekenlere ve güçten düşenlere yardımcı oluyor. Kuru incirin sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor...

Sınava girecek öğrenciden, doğum yapan kadına herkes daha sağlıklı bir yaşam incir yemeli.
Kuru incir, sindirimin kolaylaştırılmasını sağlıyor.
İçerdiği 'benzaldehit' maddesiyle kanserli hücrelerin büyümesini önlüyor.
Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.
Metabolizmayı hızlandırıyor.
55 yaş üstü yetişkinler arasında yaygın olarak görülen bir göz hastalığı olan sarı noktadan korunmak için düzenli olarak kuru incir yenmesi gerekiyor.
Tansiyonu dengeliyor.
Cildi güzelleştiriyor.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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