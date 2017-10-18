Ceviz-bal-incir çiftleri sevindirir

Yüksek oranda protein, vitamin ve mineral içeren kuru incir, hücreleri yeniliyor, kolesterolün kana karışmadanatılmasını sağlıyor. Gribe karşı da tüketilmesi önerilen kuru incirin faydaları saymakla bitmiyor. Kuru incir, ceviz ve balla karıştırılıp tüketildiğinde afrodizyaketki yaratıyor. Cinsel isteksizlikçekenlere ve güçten düşenlereyardımcı oluyor. Kuru incirin sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor...
Sınava girecek öğrenciden, doğum yapan kadına herkes daha sağlıklı bir yaşam incir yemeli. Kuru incir, sindirimin kolaylaştırılmasınısağlıyor.
İçerdiği 'benzaldehit' maddesiyle kanserli hücrelerin büyümesini önlüyor. Bağırsaklarındüzenli çalışmasınayardımcı oluyor.
Metabolizmayı hızlandırıyor. 55 yaş üstü yetişkinler arasındayaygın olarak görülen birgöz hastalığı olan sarı noktadankorunmak için düzenli olarak kuruincir yenmesi gerekiyor.
Tansiyonu dengeliyor. Cildi güzelleştiriyor.
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