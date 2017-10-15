Yumurta-ceviz-kaju depolar demir dolu!

ALTINDAN KANSER ÇIKABİLİR : Yaygın görülen bir durum olan demir eksikliği; özellikle emzirme ve hamilelik döneminde, büyüme çağı ve aşırı adet kanaması geciken genç kızlarda takibi yapılması gereken bir sağlık problemidir. Bu durumların dışında; ülser, bağırsak kanseri, rahim ağzı kanseri gibi durumlarda da yine anemi görülebilir.
TEDAVİ EDİLEBİLİR: Gerekli tetkikler sonrası bir tedavi haritası çıkarılır. Bu harita; hastanın daha önce yaşadığı hastalıklar, kullandığı ilaçlar, gösterdiği belirtiler ve tetkiklerin sonucu ile belirlenir. Demir eksikliğine bağlı kansızlığın sebebi saptanır. Tedavide ilik naklinden, kan vermeye kadar birçok etkili yöntem bulunmaktadır. Asıl olan, demir eksilkiğine neden olan etkenin tedavi edilmesidir.
Demir eksikliği yapan nedenler
Demir eksikliğinin en önemli nedeni, demir yapan besinlerin tüketilmemesidir.
Demirin bağırsaklardan emilimini engelleyecek süt, yoğurt tahıl gibi besinleri fazla tüketilmesi bir diğer önemli nedendir.
Yemek yerken demir emilimini engelleyen kafeinli (çay, kahve, kola vb.) içeceklerin tüketilmesi de demir eksikliğini tetikler.
Çocukluk çağında ihtiyaç duyulan gereksinimlerin yeteri düzeyde karşılanamaması demir eksikliğine yol açar.
Kadınlarda yaşanan aşırı adet kanamaları.
Sürekli ağrı kesici kullanımı.
Yetersiz ve dengesiz beslenme de demir eksikliğine sebep olan nedenler olarak sıralanabilir.
BELİRTİLERE DİKKAT!
Bedensel yorgunluk ve halsizlik.
Ellerde ve ayaklarda uyuşma hissi.
Tırnakların çabuk kırılması, saçların dökülmesi.
Konsantre olmakta zorlanma.
Sinirli bir ruh hali.
Cilt renginde solgunluk.
Sıklıkla görülen baş ağrısı.
DOĞRU GIDALARI TÜKETİN
Demir zengini; kırmızı (dalak, karaciğer, yürek) ve beyaz et, yumurta, yağlı tohumlar (kaju, fındık, keten tohumu, ceviz, badem) baklagiller, koyu yapraklı sebzeler, kuru meyveler (üzüm, keçi boynuzu, kara dut) sık tüketilmelidir.
Yeni doğan çocuklarda ilk 6 ay demirden zengin anne sütü verilmelidir.
Bitkisel kaynaklı ve biyo yararlılığı düşük demirin emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerin (turunçgiller, yeşil bitkiler vs.) beslenme
rutinine eklenmesi gerekir.
Artmış demir eksikliğini normal seviyeye getirebilmek adına demir desteği ek olarak alınabilir. Bebeklerde ise demir destekli mamaların kullanımı sağlanmalıdır.
Yemekte çay-kahve gibi kafeinli içecekler içmeyin.
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