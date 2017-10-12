 ;
Yol Durumu
  1. Turuncunun gücü!
  2. Kulakta çınlama tansiyonu unutma

Tropik mutluluk

C vitamini zengini , birçok hastalığa iyi geldiği gibi lbi idoyu artırıp cinsel isteği de ateşliyor. Sorunlu çiftleri sevindiriyor...

Tropik mutluluk
Tropik meyvelerden , birçok hastalığa karşı koruyucu rol oynuyor. İçeriğindeki bromelin enzimi ile libidoyu artırıp cinsel arzuyu ateşleyen ananasın daha çok suyu etkili oluyor. Uzmanlar ananasın bazı faydalarını şöyle sıralıyor:

SİNDİRİME iyi gelir.
KANSER hücre sayısı azaltır.
DİŞ sağlığını korur.
İÇERDİĞİ manganez, kalsiyum, çinko ve bakırla kemik sağlığı için önemlidir.
MANGANEZ aynı zamanda bademcik iltihabı, kanserden korunma, yüksek kolesterol ve karaciğerin temizlenmesinde öne çıkan bir elementtir.
Etiketler:
  • 12 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar