Tropik mutluluk

Tropik meyvelerden ananas, birçok hastalığa karşı koruyucu rol oynuyor. İçeriğindeki bromelin enzimi ile libidoyu artırıp cinsel arzuyu ateşleyen ananasın daha çok suyu etkili oluyor. Uzmanlar ananasın bazı faydalarını şöyle sıralıyor:
SİNDİRİME iyi gelir. KANSER hücre sayısı azaltır. DİŞ sağlığını korur.
İÇERDİĞİ manganez, kalsiyum, çinko ve bakırla kemik sağlığı için önemlidir. MANGANEZ aynı zamanda bademcik iltihabı, kanserden korunma, yüksek kolesterol ve karaciğerin temizlenmesinde öne çıkan bir elementtir.
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