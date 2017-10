Sarımsak-nohut kalp krizini unut

Kalp ve damar hastalıkları gençyaşlı birçok kişiyi tehdit ediyor. Uzmanlar korunmak için doğru beslenmek gerektiğini belirtiyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, tuz, şeker ve alkolden uzak durmak gerektiğini belirterek, kalp sağlığını korumanın yollarını şöyle anlatıyor...



ÖNCE YAĞI AZALTIN

Süt ve süt ürünlerinin az yağlı veya yağsız olanlarını tercih edin. Haftada en az 2 kere balık yiyin. Tam tahılları tüketin. Margarin, tereyağı, kuyruk yağı gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya, kanola yağını tercih edin. Yağın çeşidi de önemlidir. 1 tatlı kaşığı yağ yerine, 5 zeytin veya 4-5 fındık veya 2 ceviz yiyebilirsiniz. bakla gil tüket in Beslenmenizde kuru baklagillere (nohut, kuru fasulye, mercimek vb.) daha çok yer verin. Kuru baklagiller; yağ, doymuş yağ ve kolesterolden fakir, kompleks karbonhidratlar ile posadan zengin bitkisel protein kaynağıdır. Kkolesterolü düşürücü etkileri vardır.



ÖLÇÜLÜ PROTEİN

Kalp sağlığı için protein grubu besinler de (balık, kümes hayvanları eti, yumurta ve kırmızı et) beslenmede yer almalı. Yağsız kırmızı eti ve tavuğu haftada 1 kez, balığı 2-3 kez, baklagilleri de 2-3 kez yenilmesi gerekir.



DOST BESİNLER

Her gün 1 diş sarımsak: Sarımsak; damar içinde pıhtılaşmayı engelleyerek, koroner kalp hastalıkları riskini azaltır. Her gün 1 diş sarımsak yenilebilir. Balık: Balık ve balık yağı, damar içi tıkanıklarının azalmasında etkindir. İçeriğindeki Omega-3 yağ asitleri yüksek antioksidan özelliğindedir. Balığı, ızgara, buğulama, füme şeklinde tüketebilirsiniz.



KURUYEMİŞ : Ceviz, fındık; antioksidan özelliği olan Omega-3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum ve posa da içerir.



​ESMER TAHIL: Yulaf, çavdar ve tam buğday ununun; B ve E vitamini içeriklerinden dolayı kalp hastalıklarını önleyici özellikleri vardır. Yulaf gevreği, kepekli ekmek, kepekli makarna, kepekli pirinç, bulgur tüketimini artırabilirsiniz. Üzümün kırmızısı: Kırmızı üzümün içeriğindeki yüksek antioksidanlardan dolayı kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Özellikle çekirdekli kuru kırmızı üzüm tüketilmesi önerilir. Domates -karpuz: Domates-karpuz, antioksidan özelliği olan likopeni yüksek oranda içeriği için yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı görülmüştür.



GÜNDE 1 KAŞIK KETEN TOHUMU: Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve Omega-3 içeren keten tohumu kalp hastalıklarından koruyor. Her gün 1 çorba kaşığı keten tohumunu yoğurt ve çorba gibi besinlerin içine katarak tüketebilirsiniz



​KİLO VER BELİNİ İNCELT

Kalp sağlığını korumak için ideal vücut ağırlığınızı koruyun, şişmansanız zayıflayın. Aşırı vücut yağı, kalp hastalığı riskini arttırır. Vücutta fazla yağın depolandığı bölgeye göre de kalp etkilenir. Bu nedenle; ideal vücut ağırlığınıza ulaşmanız (ideal beden kitle indeksi/BKİ) dışında, bel-kalça oranınızın da normal olması önemlidir. Bel-kalça oranı erkeklerde 0.9'un, kadınlarda ise 0.85'in üzerine çıkmamalıdır.



​HAREKETLİ HAYAT ÖMRÜ UZATIR

Fiziksel aktiviteyi arttırmak, kan kolesterol ve trigiliserit düzeylerinizi normalde tutar, HDL kolesterol (iyi kolesterol) düzeyini arttırır, kan basıncını düşürür, stresi kontrol etmeye yardımcı olur ve enerji harcayarak vücut ağırlığının kontrol altında tutulmasını sağlar.