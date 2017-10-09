Yün yatakla ağrısız hayat!

En son baklavacıları karşısına alan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan yeni uyarılar geldi. Karatay, Kastamonu'nun İhsangazi İlçesi'nde düzenlenen Siyez Buğday Festivali'ne katıldı. Beslenme konusundaçarpıcı açıklamalar yaptı ama bu kez'yatak' konusuna da değindi. Ünlü profesör, "Modern hayat, modern yataklar çıktıktan sorar hanımların, beylerin ağrıları arttı. Modern yataklar ağrı sebebi.Vücuda uyuyormuş, uymuyormuşinanmayın. Tabii en güzelini alabilirsiniz alın ama onun üstüne yünden yapılan saf battaniye sereceksiniz. Yün yorgan ve yün yastıkta yatacaksınız" dedi.
KURTLU ELMADAN SİRKE YAPIN
İnsanların kimyasallardan uzak durması gerektiğini vurgulayan Karatay, sözlerine şöyle devam etti: "Vücuda kimyasallar yada işlenmiş maddeler girdiğinde organlardatepki meydana geliyor çünkü bizimhücrelerimiz bunları tanımıyor. Onun için düşük yoğunluklu bir mücadele devam ediyor. Diyelim ki bu mücadele küçük bir çocukta başlıyor ama hastalık 40'lı veya 50'li yaşlarda çıkıyor. Babamda kalp var bende de olacak, annemde kanser var bende de olacak diye bir şey yok. Bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. Hepimizde kanser genleri var ama bunlar uykuda. Bunları yanlış beslenmeyle, toksik tüketmeyle, modern buğday tüketmeyle uyandırdığımız zaman birinde akciğer, birinde meme birinde başka bir kanser yapıyor. Bunun kökünde yanlış beslenme, doğallıklardan uzaklaşmakda yatıyor. Bağırsaklarımızda bulunan küçük tüyler bizi zararlı maddelerden korurken gluten bunları öldürüyor. Bu nedenle doğalbeslenmeliyiz. Evde yapılan yoğurtlar,doğal meyvelerden yapılan sirkelertüketmeliyiz. Kurtlu elmalardanyapılan sirkeler tüketmeliyiz.Kurtlar bizden daha akıllı,ilaçlı hiçbir şeyyemez."
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Agzina saglik hocam, her sey acikladigin gibi!
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