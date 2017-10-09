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Yün yatakla ağrısız hayat!

Profesör bu kez yatak firmalarını kızdıracak! Bir festivale katılan Karatay, “Modern yataklar ağrı sebebi. Yün yorgan ve yün yastıkta yatacaksınız” dedi...

Yün yatakla ağrısız hayat!
En son baklavacıları karşısına alan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. 'dan yeni uyarılar geldi. Karatay, Kastamonu'nun İhsangazi İlçesi'nde düzenlenen Siyez Buğday Festivali'ne katıldı. Beslenme konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı ama bu kez 'yatak' konusuna da değindi. Ünlü profesör, "Modern hayat, modern yataklar çıktıktan sorar hanımların, beylerin ağrıları arttı. Modern yataklar ağrı sebebi. Vücuda uyuyormuş, uymuyormuş inanmayın. Tabii en güzelini alabilirsiniz alın ama onun üstüne yünden yapılan saf battaniye sereceksiniz. Yün yorgan ve yün yastıkta yatacaksınız" dedi.

KURTLU ELMADAN SİRKE YAPIN
İnsanların kimyasallardan uzak durması gerektiğini vurgulayan Karatay, sözlerine şöyle devam etti: "Vücuda kimyasallar ya da işlenmiş maddeler girdiğinde organlarda tepki meydana geliyor çünkü bizim hücrelerimiz bunları tanımıyor. Onun için düşük yoğunluklu bir mücadele devam ediyor. Diyelim ki bu mücadele küçük bir çocukta başlıyor ama hastalık 40'lı veya 50'li yaşlarda çıkıyor. Babamda kalp var bende de olacak, annemde kanser var bende de olacak diye bir şey yok. Bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. Hepimizde kanser genleri var ama bunlar uykuda. Bunları yanlış beslenmeyle, toksik tüketmeyle, modern buğday tüketmeyle uyandırdığımız zaman birinde akciğer, birinde meme birinde başka bir kanser yapıyor. Bunun kökünde yanlış beslenme, doğallıklardan uzaklaşmakda yatıyor. Bağırsaklarımızda bulunan küçük tüyler bizi zararlı maddelerden korurken gluten bunları öldürüyor. Bu nedenle doğal beslenmeliyiz. Evde yapılan yoğurtlar, doğal meyvelerden yapılan sirkeler tüketmeliyiz. Kurtlu elmalardan yapılan sirkeler tüketmeliyiz. Kurtlar bizden daha akıllı, ilaçlı hiçbir şey yemez."
Etiketler:
  • 09 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Yasin Yasin

Agzina saglik hocam, her sey acikladigin gibi!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.10.2017 07:38
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