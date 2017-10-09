Baba olmak isteyene ‘yuvarlak hücre’ müjdesi

Dünya Kısırlık ve Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, menilerinde hiç sperm bulunmayan erkeklerin de baba olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Gürgan, "Erkeklerin testislerinde, özel tekniklerle 'yuvarlak hücre' denilen gelişmemiş sperm hücrelerini bulmak mümkün. Ayrışmış ve desteklenmiş yuvarlak sperm hücreleri kullanıldığında yumurtaların döllendiği, bu yumurtaların da rahim içine konulduğu zaman sağlıklı çocuklar elde edilebildiği görüldü" diye konuştu.