Baba olmak isteyene ‘yuvarlak hücre’ müjdesi

DünyaKısırlık ve TüpBebek DerneğiBaşkanı Prof.Dr. TimurGürgan, menilerindehiçsperm bulunmayanerkeklerinde babaolabileceğini söyledi. Prof. Dr.Gürgan, "Erkeklerin testislerinde,özel tekniklerle 'yuvarlak hücre'denilen gelişmemiş sperm hücrelerinibulmak mümkün. Ayrışmışve desteklenmiş yuvarlak spermhücreleri kullanıldığında yumurtalarındöllendiği, bu yumurtalarında rahim içine konulduğuzaman sağlıklı çocuklar elde edilebildiğigörüldü" diye konuştu.
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