Aspirin ve romatizma ilaçlarına dikkat

Ülseratif kolit, kalın barsağın iç yüzeyini döşeyen tabakanın iltihabı olarak biliniyor.
Ülseratif kolit hastalarında özel bir diyet uygulamasının faydalı olduğu ya da herhangi bir gıdanın ülseratif kolitte zararlı olduğu bilimsel olarak gösterilememiştir. Toplumda (% 5-10) sıklığında görülen süt tahammülsüzlüğü (laktoz intoleransı) zaten var olan ishale katkıda bulunabilir. Süt ürünlerinden
uzak durulması önerilebilir. Aspirin ve romatizma ilaçları ülseratif koliti alevlendirilebileceğinden bu ilaçların kullanımından kaçınılmalıdır.
