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'Tatlı miras'ın kavgası bitmiyor

Salih Tatlıcı'nın ikinci eşine bıraktığı 3 milyar dolarlık miras, akılları baştan aldı. Mirastan mahrum kalan ilk çocukları, 'Babamızın akli dengesi yerinde değildi' diyerek dava açtı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2010 Güncelleme 18 Nisan 2024, 14:21
’Tatlı miras’ın kavgası bitmiyor

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İşadamı Salih Tatlıcı'nın aralarında Tat Towers'ın da bulunduğu 3 milyar dolarlık mirasının kavgası bitmek bilmiyor. Tüm mirasını ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğluna bırakan Tatlıcı'nın tek kuruş vermediği 3 çocuğu ise mirastan pay almak için dava üstüne dava açıyor. Son olarak merhum işadamının ilk eşinden olan çocukları "Babamızın aklı yerinde değildi" diyerek açtıkları vasiyetin iptali davasında, 10 tanık dinlendi. Tatlıcı'nın aile dostlarından iş kadını Sevim İşgüdar, "Salih ve eşi Nurten birbirlerini o kadar çok seviyorlardı ki isimleri yerine birbirlerine 'Ton ton' diye hitap ederlerdi. Nurten Hanım'ın eşinin üzerinde baskıcı tavırlarını hissetmedim" dedi. Ailenin mücevherleriyle ilgilenen Agop Malkosyan ise şunları söyledi: "Mehmet Salih Tatlıcı ölmeden kısa süre önce beni eve çağırdı. Nurten hanım 'Soliter' marka (tek taş takımı) çok pahalı bir takım istiyordu. Değeri yaklaşık 350- 400 bin dolardı. Nurten Hanım istiyordu, fakat Salih Bey 'Pahalı bize göre değil' diyerek isteğini kabul etmedi. Ölmeden iki ay önce yaptığı ziyarette de Tatlıcı'nın ruhsal bozukluğu yoktu." Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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