Yol Durumu

Kırgın Çiçekler 99. Bölüm fragman

21 Kasım 2017, Salı
"Ne olur hapse attırma beni Kader!"
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kırgın Çiçekler Videoları