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İBB depremle mücadeleye değil reklama çalışıyor... Kadem Ekşi tek tek anlattı

İBB depremle mücadeleye değil reklama çalışıyor... Kadem Ekşi tek tek anlattı
01.03.2023 21:39

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yaraları sarmak için kolları sıvadı. CHP ise algı peşinde koşmaktan geri durmuyor. Daha önce 3 kez açıklayacağını duyurduğu 'Deprem Seferberlik Eylem Planını" bugün açıkladı. İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Deprem Seferberlik Planı’nı sert sözlerle eleştirdi. Kadem Ekşi "Dağ fare doğurdu" diyerek İBB'nin depremle mücadeleden ziyade reklama ayırdığı bütçeye dikkat çekerek "Tam bir akıl tutulması" dedi.

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