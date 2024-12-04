Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 8 puana ulaşarak iddiasını sürdürdü. Sarı lacivertli ekipte Asbaşkan Acun Ilıcalı, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.
A Spor'dan yayınlanan programı canlı olarak izleyebilirsiniz.
Acun Ilıcalı (Takvim.com.tr)
GALATASARAY SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kısa süre önce Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırmıştı. Sarı kırmızılıların tek takımlı bir sistem yaratmak istediğini dile getiren Ilıcalı, bu düzeni yıkacaklarını ifade etti.