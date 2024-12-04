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Acun Ilıcalı (Takvim.com.tr)

GALATASARAY SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kısa süre önce Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırmıştı. Sarı kırmızılıların tek takımlı bir sistem yaratmak istediğini dile getiren Ilıcalı, bu düzeni yıkacaklarını ifade etti.