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Acun Ilıcalı konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor ekranlarında gündemi değerlendiriyor. Kendisine sorulan soruları yanıtlayan ve çok merak edilen cevapları vermesi beklenen Ilıcalı'nın özellikle transferde konusunda söyleyecekleri gündeme oturacak. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 00:43 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 00:43
Acun Ilıcalı konuşuyor | CANLI

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 8 puana ulaşarak iddiasını sürdürdü. Sarı lacivertli ekipte Asbaşkan Acun Ilıcalı, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

A Spor'dan yayınlanan programı canlı olarak izleyebilirsiniz.


ASpor CANLI YAYIN

Acun Ilıcalı (Takvim.com.tr)Acun Ilıcalı (Takvim.com.tr)

GALATASARAY SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kısa süre önce Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırmıştı. Sarı kırmızılıların tek takımlı bir sistem yaratmak istediğini dile getiren Ilıcalı, bu düzeni yıkacaklarını ifade etti.

Acun Ilıcalıdan Galatasaraya gönderme! Bu düzeni yıkacağızAcun Ilıcalıdan Galatasaraya gönderme! Bu düzeni yıkacağız
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a gönderme! "Bu düzeni yıkacağız"

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