Bu Fener çok farklı! Zimbruyu deplasmanda bir daha gole boğdular

İKİNCİ KEZ 9-0 YAPTI

Fenerbahçe, Avrupa'da çift ayaklı maçlarda en farklı kazanma rekorunu egale etti. Zimbru'yu toplamda 9-0'la saf dışı bırakan Sarı-Lacivertliler aynı tarifeyi 2006/2007'de de Torshavn'a da uygulamıştı İstanbul'da oynanan ilk maçta oyuna geç alındığı için karşılaşma sonunda direkt soyunma odasına giden Batshuayi, dün gece rakip filelere 2 gol bırakarak hem klasını gösterdi hem de aradığı morali buldu.

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