Bu Fener çok farklı! Zimbruyu deplasmanda bir daha gole boğdular

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru'yu 4-0 yenen Fenerbahçe turu geçen taraf oldu. 7. dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Sol çaprazda topla buluşan King'in sağına alarak çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
39. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Bu oyuncunun vuruşunda kalecinin çeldiği top kornere çıktı.
45. dakikada sağ çizgiden Mert Hakan Yandaş'ın ortasına iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci topu zorlukla çelerek uzaklaştırdı. İlk yarı golsüz sonuçlandı. 48. dakikada savunmada Misaraş'ın ayağından seken top Tadic'in önünde kalırken, bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 57. dakikada Ferdi'nin pasıyla sol taraftan son çizgiye inen Mert Hakan'ın sert ortasında Batshuayi ön direk ayak koyarak topu filelere gönderdi: 0-2. 59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Osayi'nin arka direğe ortasında Batshuayi topu ağlara gönderdi: 0-3. 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında İsmail Yüksek, ceza yayın önünden yaptığı sert şutta topu filelere gönderdi. 0-4. Fenerbahçe maçı 4-0 kazanarak üst tura yükseldi.
İKİNCİ KEZ 9-0 YAPTI
Fenerbahçe, Avrupa'da çift ayaklı maçlarda en farklı kazanma rekorunu egale etti. Zimbru'yu toplamda 9-0'la saf dışı bırakan Sarı-Lacivertliler aynı tarifeyi 2006/2007'de de Torshavn'a da uygulamıştı İstanbul'da oynanan ilk maçta oyuna geç alındığı için karşılaşma sonunda direkt soyunma odasına giden Batshuayi, dün gece rakip filelere 2 gol bırakarak hem klasını gösterdi hem de aradığı morali buldu.