Bu Fener çok farklı! Zimbruyu deplasmanda bir daha gole boğdular

45. dakikada sağ çizgiden Mert Hakan Yandaş'ın ortasına iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci topu zorlukla çelerek uzaklaştırdı. İlk yarı golsüz sonuçlandı. 48. dakikada savunmada Misaraş'ın ayağından seken top Tadic'in önünde kalırken, bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 57. dakikada Ferdi'nin pasıyla sol taraftan son çizgiye inen Mert Hakan'ın sert ortasında Batshuayi ön direk ayak koyarak topu filelere gönderdi: 0-2. 59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Osayi'nin arka direğe ortasında Batshuayi topu ağlara gönderdi: 0-3. 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında İsmail Yüksek, ceza yayın önünden yaptığı sert şutta topu filelere gönderdi. 0-4. Fenerbahçe maçı 4-0 kazanarak üst tura yükseldi.