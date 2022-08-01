Tarihi projeye tarihi onay

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Dün Galatasaray tarihi günlerinden birisini yaşadı. Sarı-Kırmızılı yönetim; Mecidiyeköy, Galatasaray Adası, Florya Tesisleri ve Kemerburgaz arazisi için Genel Kurul'dan onayı aldı. Özellikle üyelerin Kemerburgaz ve Florya konusundaki tutumu merakla bekleniyordu.



ŞIMDI DÜĞMEYE BASILACAK

Dursun Özbek yönetimi dün aldığı tarihi yetkinin ardından Galatasaray'ın mali bağımsızlığı konusunda büyük önem taşıyan projeler için düğmeye basacak. Sarı-Kırmızılılar, Florya'daki tesisleri Kemerburgaz'da bulunan araziye taşıyacak. Hedef, 2023 yılının Ekim ayında 2 nizami saha ile yeni tesisleri açmak, 2024 yılında ise tüm projeyi tamamlamak.



İADE-I ITIBAR SINYALI VERDI

BAŞKAN Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Değerli Galatasaraylılar; insanların hayatlarında çok mutlu oldukları anlar vardır. Benim de hayatımda en mutlu olduğum dönem bu ve benzeri günlerdir. Hepinizi seviyorum. Sağ olun, var olun" ifadesini kullandı. Özbek ayrıca, "Geçmişte başkanlarımızı üzdük, eski yönetimlerin kalbini kırdık. Bugün geldiğimiz noktada görüyorum ki bu hareketin Galatasaray'a hiçbir faydası yok. Ben diyorum ki, geçmişten gelen idari ibrasızlık yükünü sırtımızdan atalım" diye konuşarak geçmişte ibrasızlık yaşayan başkanlara iade-i itibar verileceğinin sinyalini de yolladı.



TÜM BORÇ ÖDENECEK!

SPORTİF AŞ. Başkanvekili Erden Timur, Florya ve Kemerburgaz projelerinin önemine vurgu yaptı. Timur, "Florya'dan 10 milyar liranın üstünde, daha ihtiyatlı gelir söz konusu. Yüzde 20'si satılırsa inşaatın maliyeti çıkıyor. Yüzde 26'sı satılınca da Galatasaray'ın tüm borcu çıkıyor. Florya'da 530- 650 gibi daire çıkacak. 108 daire satılınca inşaat maliyeti, 137 daire satılınca da Galatasaray'ın borcu ödeniyor" ifadesini kullandı.