Szalai’ye yakın markaj

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, çubuklu forma altında sergilediği performansla Avrupa'nın devlerini bir bir peşine takmaya başladı. Atletico Madrid'in ardından İngiliz devi Chelsea'nin de Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi. Macar stoperin'in 3 sistemdeki başarısı, tıpkı Fenerbahçe gibi 3'lü savunma sistemini tercih eden Chelsea'nin de dikkatini çekmiş durumda. Szalai için Premier Lig'den başka kulüplerinde de takipte olduğu gelen haberler arasında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce Szalai için kapıyı 20 milyon Euro'dan açacağını ifade etmişti. Ocak ayında önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

HER SEZON KENDİNİ GELİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin fırsat transferi olarak kadrosuna kattığı Szalai, her geçen sezon performansını bir ileri seviyeye taşıdı.