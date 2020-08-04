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    • Spor
    • 04.08.2020 Gazete
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    'da Elneny harekatı! Bordo-Mavililer, ile ilk görüşmeyi yaptı

    Teknik direktörlük koltuğuna ’u oturtan de de harekete geçti. Bordo-Mavililer, ile kiralık sözleşmesi sona eren için harekete geçti. Trabzonspor Yönetimi’nin Elneny için ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

    Elneny harekatı! Bordo-Mavililer, Arsenal ile ilk görüşmeyi yaptı

    Teknik direktörlük koltuğuna 'u oturtan de de harekete geçti. Bordo-Mavililer, ile kiralık sözleşmesi sona eren için harekete geçti. Trabzonspor Yönetimi'nin Elneny için ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

    TRABZONSPOR CEVAP BEKLİYOR
    Beşiktaş'ın da kadroda tutmak istediği oyuncu için temaslara başlayan Fırtına'nın oyuncuya bir rakam önerdiği ve cevap beklediği ifade edildi. Elneny'nin sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.

    36 MAÇTA 1 GOL VE 4 ASİST
    Elneny geçensezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 27 lig maçı, 6 Avrupa Ligi ve 3 karşılaşmasında forma giydi. Toplamda 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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