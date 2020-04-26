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    • Spor
    • 26.04.2020 Gazete
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    ’ın Alman file bekçisi Gikiewicz ile ilgilendiği öne sürüldü

    Kartal, Fabri ve ile ilgilenirken Alman takımlarından Union ’de forma giyen Gikiewicz’i de yakın takibe aldığı öne sürüldü. İşte Takvim Gazetesi’nin 26 Nisan 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

    Son aday Gikiewicz
    Beşiktaş'ın Almanya'nın en iyi ilk 5 kalecisi arasında gösterilen Rafal Gikiewicz'i takibe aldığı öne sürüldü. Union formasını giyen tecrübeli eldiven kalesinde güven veren özellikleriyle dikkat çekiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gikiewicz'in siyah beyazlı takıma yakın olduğu bilgisine ulaşılırken Polonyalı'nın yeni sezonda mali olarak daralmaya gidecek olan 'ın yeni harcama limitlerine uygun maaşı kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    KALESİNDE GÜVEN VERİYOR
    UNION Berlin'de 2 sezondur kaleyi koruyan ve takımın bankosu olan Gikiewicz bu sezon 29 resmi maçta oynadı ve başarılı görüntü verdi.

    EN İYİ HOCA BİZDE
    Beşiktaş'ta son seçimde başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, 'a övgüler yağdırdı. Tekinoktay, "Türkiye'nin en iyi hocası bizde. Ayrıca zor koşullarda geldi" dedi.

    VE SON KARAR LARiN KALIYOR
    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmeden sonra Larin'in takıma döneceği öğrenildi.
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