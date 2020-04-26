Beşiktaş'ın Almanya'nın en iyi ilk 5 kalecisi arasında gösterilen Rafal Gikiewicz'i takibe aldığı öne sürüldü. Union Berlin formasını giyen tecrübeli eldiven kalesinde güven veren özellikleriyle dikkat çekiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gikiewicz'in siyah beyazlı takıma yakın olduğu bilgisine ulaşılırken Polonyalı'nın yeni sezonda mali olarak daralmaya gidecek olan Beşiktaş'ın yeni harcama limitlerine uygun maaşı kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
KALESİNDE GÜVEN VERİYOR
UNION Berlin'de 2 sezondur kaleyi koruyan ve takımın bankosu olan Gikiewicz bu sezon 29 resmi maçta oynadı ve başarılı görüntü verdi.
EN İYİ HOCA BİZDE
Beşiktaş'ta son seçimde başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Tekinoktay, "Türkiye'nin en iyi hocası bizde. Ayrıca zor koşullarda geldi" dedi.
VE SON KARAR LARiN KALIYOR
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmeden sonra Larin'in takıma döneceği öğrenildi.
KALESİNDE GÜVEN VERİYOR
UNION Berlin'de 2 sezondur kaleyi koruyan ve takımın bankosu olan Gikiewicz bu sezon 29 resmi maçta oynadı ve başarılı görüntü verdi.
EN İYİ HOCA BİZDE
Beşiktaş'ta son seçimde başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Tekinoktay, "Türkiye'nin en iyi hocası bizde. Ayrıca zor koşullarda geldi" dedi.
VE SON KARAR LARiN KALIYOR
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmeden sonra Larin'in takıma döneceği öğrenildi.