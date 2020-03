Heykeli dikilen adam: Sir Alex de Souza

medya üzerindenkulüplerefsane futbol cularınıaçıklayarak adetabirbirlerine meydanokudular. Taraftarlarınbüyük ilgi gösterdiğibu tatlı çekişme Real Betis 'in yazdığımesaja Beşiktaş 'ıetiketlemesiyle başladı ve oradandiğer kulüplere de yayıldı.Beşiktaş'ın listesinde SüleymanSeba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson; Fenerbahçe 'ninlistesinde Lefter, Can Bartu Alex ve Schumacher; Galatasaray'ınlistesinde ise Metin Oktay , BülentKorkmaz, Hagi ve Sneijder yeralıyor.Futbolun çok özlendiği bu günlerdebiz de size bu isimleri tanıtıp biranlamda hasret gidermeye yardımcıolalım dedik. Alex'le başlıyoruz…Alexsandro de Souza 14 Eylül1977'de Breziya'nın güney şehirlerindenCurtiba'da doğdu. Fakir birailenin çocuğuydu. Çocukluğunadair "Ne zorluklar yaşadığımızısadece ailem bilir" diyor. Babasınıve annesini daha iyi yaşatmak içinfutbolcu olmayı hayatının amacıolarak gördü.9 yaşındayken yaşadığı şehrin Cortiba takımının alt yapı seçmelerine girdi ve beğenildi. 1994 ile 1997 arasında 128 maç oynadığı Cortiba'da 28 gol attı ve üç sezonda da en iyi genç futbolcu seçildi. Artık büyük kulüplere gitme zamanı gelmişti. 20 yaşında Palmeiras'a transfer oldu. Üç sezonda 141 maçta 78 gol attı, takımına birçok kupa aldıran çok başarılı bir performans gösterdi. 1998'de Brezilya Milli Takımı 'nda ilk maçına çıktı. Ondan önce U20'de 24 maçta 10 gol atmıştı. 2000'de Flamengo'ya, devre arasında da Cruziero'ya gitti. 2001 yazında 15 Milyon Dolar karşılığında İtalyan takımı Parma'ya transfer oldu. İtalya'ya ve takımına ısınamadı, 5 özel maç dışında hiçbir resmi maçta oynatılmadan sezon sonunda Cruziero'ya geri döndü. Eski takımında kendini buldu, üç sezonda 121 maçta 78 gol atarken takımı da Brezilya lig şampiyonu oldu. Takımın forma renginden dolayı ona "mavi yetenek" deniyordu ve taraftarın idolüydü.2004'te 5 Milyon Euro bonservis bedeli ödenerek geldiği Fenerbahçe'de ilk sezonunda 24 gol ve 16 asistle muazzam bir performans sergiledi. Latin Amerikalı futbolcularda sık rastlanan saha içi ve dışı disiplinsizliğinin onda izi bile yoktu. Sadece oyununa bakan bir profesyoneldi. Hem atıyor hem attırıyordu, arkadaşlarına ve rakiplerine karşı da tam bir centilmendi. Sadece Fenerbahçe seyircisi değil rakip takım taraftarları bile onun futbol ve kişilik özelliklerine saygı duydu. Bir maçta kazanılan frikiği Mehmet topuz kullanmak isteyince ona izin vermedi. Maç sonrası takım arkadaşına "Ben antrenmanlardan sonra ayrıca frikik çalışması yapıyorum, seni bir kez bile böyle ekstra çalışırken görmedim. Frikik kullanmayı hak etmediğin için sana vurdurmadım" demişti.Fenerbahçe'de artık bir Alex fırtınası esiyordu. 10 numaralı forma ona emanetti, o da pozisyonunun gerektirdiği her şeyi fazlasıyla yapıyordu. Topu sol ayağına alınca taraftar heyecanlanıyor ve ne yapacak diye merakla bekliyordu. Takımın santrforu Semih Şentürk 'le hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi anlaşıyordu. Semih'in attığı gollerde hep onun pasları, asistleri vardı. Alex Fenerbahçe'de 2006- 2007 ve 2010-2011 sezonlarında iki kez gol kralı oldu. Sekiz sezon boyunca 378 kez giydiği Fenerbahçe forması altında 185 gol attı.O varken Fenerbahçe 3 lig, 2 de Türkiye kupası kazandı. 2012'de Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından takımdan gönderildi. Alex, bunu hiç beklemiyordu ve istenmemesine çok kırıldı. Yıllar sonra yaptığı açıklamada "Aykut Kocaman sadece beni değil, arkada üç çocuğu olanbir aileyi gönderdi. Brezilya'da yeni bir düzen kurmam 2-2,5 yılımı aldı" diyecekti. 18 Ekim 2012'de Cortiba'ya döndüğünde 10 bin taraftar eski yıldızlarını karşılamaya geldi. Futbola başladığı yerde, bitirdi ve son sezonunda 57 maçta 18 gol attı. 7 Aralık 2014'te sahalara veda etti. Yıldızlar geçidi olan Brezilya Milli Takımı'nda da 49 kez oynadı ve 12 gol attı.