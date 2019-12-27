Fenerbahçe Rize’ye bileniyor Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde 1.5 saat süren çalışmada futbolcuların hırsı ve neşesi dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

F enerbahçe , pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde 1.5 saat süren çalışmada futbolcuların hırsı ve neşesi dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklar bugün de devam edecek. TÜM MANŞETLER