Fenerbahçe Rize’ye bileniyor

Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde 1.5 saat süren çalışmada futbolcuların hırsı ve neşesi dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde 1.5 saat süren çalışmada futbolcuların hırsı ve neşesi dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
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