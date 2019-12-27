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Fenerbahçe Rize’ye bileniyor

Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde 1.5 saat süren çalışmada futbolcuların hırsı ve neşesi dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

Fenerbahçe Rize’ye bileniyor
Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde 1.5 saat süren çalışmada futbolcuların hırsı ve neşesi dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

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