Bugünkü
Takvim

spor'da Fernandes 1 ay yok!

’da sakatlar kervanına Portekizli stoper de eklendi. G.Birliği maçında sakatlanan İvanildo Fernandes'in 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fernandes 1 ay yok!

Trabzonspor'da sakatlık kabusu devam ediyor. G.Birliği maçında sakatlanan İvanildo Fernandes'in 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Dün ameliyat olan Ekuban ise 2 ay sonra takıma katılacak.

Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban derken Fernandes de sakatlık yaşadı


GOL YEMEDEN DURAMIYOR!
Trabzon bu sezon oynadığı 8 resmi maçın tamamında kalesinde gol gördü. Fırtına 8 maçta 11 gol yedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor'da Fernandes 1 ay yok!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri